MLB／忘了關麥…裁判嘲諷「無腦」挑戰 結果真的改判
真的是糗爆！昨天馬林魚、天使隊之戰裁判搶戲，三壘審尼爾森（Jeff Nelson）10局上嘲諷馬林魚的挑戰「無腦」，透過麥克風放送出去，更尷尬的是，判決隨後遭到推翻。
爭議畫面出現在10局上，馬林魚在滿壘、一出局時，史托林（Jacob Stallings）打向投手正面，投手巴瑞亞（Jaime Barria）接球後傳本壘、再傳一壘，就在這記雙殺之後，連轉播都已經進廣告，但馬林魚隨後提出挑戰本壘判決。
尼爾森透過麥克風宣布：「馬林魚提出挑戰」，但隨後未意識到麥克風還沒關，下一句就是語帶髒字嘲諷馬林魚這記挑戰「無腦」。
尷尬的是，重播畫面顯示，捕手泰斯（Matt Thaiss）確實沒踩到壘包，本壘封殺未成立，改判跑回的分數算數，且僅兩出局，馬林魚繼續該局的進攻。
影片一出引起熱議，有球迷打趣為尼爾森找台階下，留言：「其實他在說捕手啦！」、「其實後面還有一句，『但那是我的個人意見』」，也有人留言：「重播之後，沒帶腦的是他們（裁判）」。
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