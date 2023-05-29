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MLB／暌違1353天先發 狂威0.2局、30球噴7分隊史第4人

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
前樂天桃猿洋投狂威（Dylan Covey）睽違1000多天再次於大聯盟先發，但他卻撐不滿1局，面對勇士隊9人次，只抓下2個出局數，狂失7分退場。 美聯社
前樂天桃猿洋投狂威（Dylan Covey）睽違1000多天再次於大聯盟先發，但他卻撐不滿1局，面對勇士隊9人次，只抓下2個出局數，狂失7分退場。 美聯社

等了1353天才再度迎來在大聯盟先發的日子，狂威（Dylan Covey）卻撐不滿1局，面對勇士隊打線遭到狂轟濫炸，最終面對9人次，只抓下2個出局數，狂失7分退場，費城人終場以4：11輸球，狂威吞下本季首敗，這是他的大聯盟生涯第30敗，勝場則是6場。

狂威去年效力中華職棒樂天桃猿隊，今年回歸美職體系，披上費城人隊球衣的首戰，狂威作為第2任投手繳出5局僅失1分好投，讓球隊決定在今天將先發任務交給他，這是他自2019年9月13日後再於大聯盟先發，結局卻是一場災難。

狂威1局下的投球，從亞古納（Ronald Acuna Jr.）安打開局，歐森（Matt Olson）、萊里（Austin Riley）連兩打席開轟，下一棒墨菲（Sean Murphy）繼續敲安，教練喊出暫停後，雖面對歐蘇納（Marcell Ozuna）抓下第1個出局數，但危機還在持續。

狂威最終正好面對打線一輪，共用30球，被敲包含2轟在內的6安打，還有1人靠失誤上壘，留下0.2局失7分（責失5分）的淒涼成績，而他也成為費城人隊史第4位30球以下就丟掉7分以上的投手。

此役投球成績炸裂後，美國球迷也秒忘掉他的上一場好投，紛紛留言：「費城人真的確定狂威就是5號先發的解答嗎？」、「沒道理他現在還穿著費城人球衣」、「費城人讓狂威先發，有夠隨便的球隊」。

費城人 大聯盟 樂天桃猿

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