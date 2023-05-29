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MLB／20歲就K過大谷、神鱒 馬林魚大物投手：我好興奮

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

馬林魚隊今天以2：0完封天使隊，自家農場排名第1的20歲培瑞茲（Eury Pérez）今天5局無失分，面對大谷翔平、楚奧特（Mike Trout）都有三振，連總教練舒馬克（Skip Schumaker）都說會是他生涯至今的精華片段（highlight）。

培瑞茲為今年大聯盟百大新秀排名第6的「大物」，5月13日剛在大聯盟初登板，2003年4月15日出生於多明尼加的他，是目前大聯盟的最年輕球員。

此役是培瑞茲生涯第4場出賽，投5局僅被敲2安打，面對第2棒楚奧特3回合，包括2記飛球出局、1次三振，兩次面對第3棒大谷，首局對決7球，最終以82哩曲球讓他揮空三振，第4局則是由大谷敲出安打。

面對兩位未來名人堂球員，培瑞茲難掩興奮，「我的情緒很嗨，面對像他們這樣的打者感覺很不可思議，當打擊區上的人是楚奧特，我感覺自己的球跑得更快。」

培瑞茲此役在5局投球就出現4次保送，但都能成功脫身，舒馬克指出，「他在關鍵時刻面對優秀打者可以取的重要的出局數，解決楚奧特、大谷的畫面，可能會是他年輕投手生涯中的精彩片段。」

培瑞茲 楚奧特 大聯盟

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