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中職／徐若熙歸隊排程考慮延後 葉君璋舉大谷翔平為例

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
味全龍今天在斗六棒球場舉辦春訓開訓典禮，去年進行TJ韌帶置換手術的投手徐若熙預估可在6、7月重返賽場。記者余承翰／攝影
味全龍今天在斗六棒球場舉辦春訓開訓典禮，去年進行TJ韌帶置換手術的投手徐若熙預估可在6、7月重返賽場。記者余承翰／攝影

味全龍隊備受期待的投手徐若熙去年進行右手肘韌帶置換手術後，持續復健中，雖然從春訓就開始投球，但球團站在保護立場，考慮拉長復健計畫，總教練葉君璋更以大谷翔平為例，「他也是快2個球季才回到投手丘」。

徐若熙在2021年投出3勝7敗、防禦率3.11成績，尤其81局飆出98次三振，讓人看見本土王牌身手，但因右手肘不適決定在去年7月開刀治療，近期也在個人社群平台分享練球影片。

葉君璋表示，徐若熙從春訓開始一直有在投球，只是強度還沒拉高，球團也在考慮延長復健進度，「現在他要上去投，會比一些人更好，但還不是他最好的時候。」

何時要讓徐若熙進入實戰？葉君璋坦言目前還在評估中，原因在肌肉強度不夠下，投球會有風險，「確實投球動作很順，看不出來有開刀，但除非狀況很好，不會在下半季一開始就拉他上來。」

龍隊目前評估徐若熙可能下半季季中歸隊，也在考慮是否再延後一些時間，葉君璋舉例，大谷翔平當初進行韌帶手術後，也是先打擊，幾乎2個球季才又回到投手丘，「這也是我們考量的點，他還年輕，不用那麼急。」葉總也不忘開玩笑補依句，「只不過若熙不能打擊。」

徐若熙 葉君璋 大谷翔平

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