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MLB／手還是痠…張育成先回波士頓治療 復健賽暫緩

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
紅襪隊台灣好手張育成的復出腳步要暫緩，昨天在2A進行復健賽時，他的手出現痠痛狀況，將回到波士頓接受治療，預計下周才會重啟復健賽，但沒有大礙。 路透社資料照
紅襪隊台灣好手張育成的復出腳步要暫緩，昨天在2A進行復健賽時，他的手出現痠痛狀況，將回到波士頓接受治療，預計下周才會重啟復健賽，但沒有大礙。 路透社資料照

紅襪隊台灣好手張育成的復出腳步要暫緩，昨天在2A進行復健賽時，他的手出現痠痛狀況，將回到波士頓接受治療，預計下周才會重啟復健賽，但沒有大礙。

張育成今年4月因左手鉤狀骨骨折開刀，雖然恢復速度超前，昨天開始在2A的復健賽出賽擔任指定打擊，不過3打數沒有安打、吞下2K，賽後張育成也反應，面對低球揮棒的時候，手會感到有些痠痛，球團也表示會持續觀察。

「波士頓環球報」記者亞伯拉罕（Pete Abraham）透露，張育成的復健賽會先暫停，接下來要回到波士頓接受更多治療，預計下周重啟復健賽，「這是一點小小的退步，但不是什麼大麻煩。」

張育成本季出賽17場敲出3轟，打擊率1成36，主要擔任游擊手也兼守二、三壘，防守能力優秀加上具有長打能力，在他缺陣時，美國媒體就想到他在防守端的貢獻。

張育成 紅襪

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