MLB／大谷翔平4打數熄火 天使10安得2分中止4連勝

馬林魚隊教頭舒馬克（Skip Schumaker）賽前才說「要壓制大谷翔平跟楚奧特（Mike Trout）很困難」，但他今天做到一半，大谷翔平今天4打數無安打，吞下2K還敲出1次雙殺打，天使隊也以2：6輸球，中止4連勝。

天使隊今起在主場與馬林魚隊進行3連戰，大谷翔平先發第3棒、指定打擊，首局紅中直球沒打好，反形成雙殺終結攻勢，接下來3局下、5局下都揮棒落空遭到三振，7局下再敲出游擊飛球出局。

大谷面對先發的盧薩多（Jesus Luzardo）、中繼的史考特（Tanner Scott）兩名左投都沒打好，4打數繳白卷後，打擊率下滑到2成75。

楚奧特今天則是4打數2安打，5局下的安打更敲回天使隊第1分，另1分是6局下朱力（Brandon Drury）的陽春砲所貢獻，天使今天團隊10支安打只得到這2分。

馬林魚隊則是以16支安打換回6分，外野手克魯茲（Bryan De La Cruz）更是有著全場4安打、2打點、3得分的演出，包括7局上的2分砲，索勒（Jorge Soler）在3局上也有一發陽春砲。

天使隊2021年首輪新秀巴赫曼（Sam Bachman）迎來生涯初登板，定位牛棚的他在8局上接手，投2局被敲4支安打、丟掉1分，另有4次三振。