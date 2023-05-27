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MLB／索托、塔提斯超大號全壘打走秀 兩轟擊倒洋基

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
教士隊重砲索托轟出超大號全壘打。 路透社
教士隊重砲索托轟出超大號全壘打。 路透社

教士隊兩大重砲索托（Juan Soto）、塔提斯（Fernando Tatis Jr.）今天攜手開轟，各一發超過430呎的超大號全壘打，在洋基球場4萬6724名觀眾面前，搶走新人投手瓦斯奎茲（Randy Vasquez）的初登板風采，教士隊也以5：1贏球。

第一轟來自索托，5局上面對瓦斯奎茲投出的卡特球，一棒將球轟上右外野第二層看台，他先在本壘目送球出去，然後將球棒丟到一旁、拍拍自己的胸口開始繞壘。

下一局就換塔提斯走秀，他在6局上一壘有人時，面對中繼投手馬里納奇歐（Ron Marinaccio）的變速球，把球轟到左外野第二層看台，回應因禁藥爭議而收到的紐約球迷噓聲，同樣目視球出牆、將球棒拋在一旁開始繞壘。

兩人開轟動作都秀味十足，因為打出去就知道，有充足時間表現，索托的全壘打擊球初速114.1哩、預測距離432呎，塔提斯那一轟則是打擊球初速113.4哩、預測距離439呎。

這兩轟都是兩分砲，教士隊迅速取得4：0領先，而洋基隊在6局下靠瑞佐（Anthony Rizzo）的滾地球推進破蛋，只不過9局上教士隊再添1分。

洋基隊瓦斯奎茲生涯初登板留下先發4.2局、被敲4安、掉2分的成績，吞下敗投，另有6次三振、3次四壞保送；教士隊先發投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）6.1局被敲6支安打失1分，拿下本季第2勝。

教士 塔提斯 洋基

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