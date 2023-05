MLB／索托、塔提斯超大號全壘打走秀 兩轟擊倒洋基

教士隊兩大重砲索托(Juan Soto)、塔提斯(Fernando Tatis Jr.)今天攜手開轟,各一發超過430呎的超大號全壘打,在洋基球場4萬6724名觀眾面前,搶走新人投手瓦斯奎茲(Randy Vasquez)的初登板風采,教士隊也以5:1贏球。

第一轟來自索托,5局上面對瓦斯奎茲投出的卡特球,一棒將球轟上右外野第二層看台,他先在本壘目送球出去,然後將球棒丟到一旁、拍拍自己的胸口開始繞壘。

JUAN SOTO HIT IT OUT THE BRONX 💥😲 (via @Padres ) pic.twitter.com/sq4OR9Tb5I

下一局就換塔提斯走秀,他在6局上一壘有人時,面對中繼投手馬里納奇歐(Ron Marinaccio)的變速球,把球轟到左外野第二層看台,回應因禁藥爭議而收到的紐約球迷噓聲,同樣目視球出牆、將球棒拋在一旁開始繞壘。

兩人開轟動作都秀味十足,因為打出去就知道,有充足時間表現,索托的全壘打擊球初速114.1哩、預測距離432呎,塔提斯那一轟則是打擊球初速113.4哩、預測距離439呎。

Fernando Tatis Jr. goes WAY deep a few innings after Yankees fans were chanting "steroids" pic.twitter.com/nvvATUqdfW