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MLB／達比修有翻譯模仿他被趕出場畫面 洋基赫曼也笑了
洋基隊投手赫曼（Domingo German）近期因為被抓包使用外部物質，遭到禁賽10場，今天賽前還上演有趣一幕，教士隊日籍投手達比修有的翻譯堀江慎吾與他握手後，馬上做出將他趕出場的手勢，逗樂在場媒體，堀江與洋基選手的好交情也顯露無遺。
教士今年在紐約展開與洋基的3連戰，賽前媒體先捕捉到一段有趣的互動，赫曼主動走向堀江，堀江先握了他的左手，隨後示意他把右手也伸出來，接著大手一揮，模仿他被裁判趕出場的畫面，兩人都笑了、隨後彼此擁抱。
這一幕讓紐約媒體直呼太不真實，「達比修的翻譯剛剛檢查了赫曼的手，因為他使用外部物質將他驅逐出場。」紐約郵報報導則描述：「達比修的翻譯搞笑要讓赫曼再禁賽10場。」
現年48歲的堀江，出生於日本，從小隨父親的工作在芝加哥、紐約、亞特蘭大等城市生活，他曾在田中將大效力洋基7年期間擔任他的翻譯，也是在此期間與赫曼結識；堀江去年成為達比修的翻譯，同時也是今年經典賽日本隊的翻譯官。
This clip is unreal 🤣🤣🤣— Mike Daddino (@mike_daddino) 2023年5月26日
Yu Darvish translator just checked and threw out Domingo German for using sticky substance 😭😭😭 pic.twitter.com/BkKPu1sJPp
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