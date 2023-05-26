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MLB／遭教頭點專注力問題 貝茲否認：我的狀態一直在起伏

聯合新聞網／ 綜合報導
貝茲本季已敲出11發全壘打，打擊率卻有失水準。 路透社
貝茲本季已敲出11發全壘打，打擊率卻有失水準。 路透社

MLB現役野手中，道奇球星貝茲（Mookie Betts）肯定是其中佼佼者，但對總教練羅伯茲（Dave Roberts）來說，他仍有尚待改善之處。

貝茲今年依舊是隊中最能打的球員，還在原主力游擊手透納（Trea Turner）離隊、接班人拉克斯（Gavin Lux）因傷整季報銷後，提高支援內野的頻率，甚至數度出現在游擊防區上。

不過，可能是因為目前僅.255的打擊率，與生涯平均.291相差甚遠的關係，羅伯茲受訪時對媒體說道，「我注意到貝茲的專注度在守內野時特別高，但他並非總是維持同樣水準。」

聽到教頭的評論後，貝茲並沒有不滿，而是委婉地否認這個看法，「如果他這麼認為，酷。就我個人而言，我不認為是這樣，但也許他有看到一些我忽略的事情。我不是說他錯，他可能察覺到了一些事情。」

最後，貝茲承認：「我感覺自己狀態一直在起伏」，卻也強調：「我記得那些低谷，但我不會用這種詞彙（專注度不足）形容這些事。」

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