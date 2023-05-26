MLB／體驗小聯盟電子好球帶 洋基塞佛里諾不爽：目前還很糟
洋基先發投手塞佛里諾（Luis Severino）近期才傷癒歸隊，在重返大聯盟前，他先到小聯盟打復健賽，剛好體驗到電子好球帶。不過他卻對電子好球帶相當不滿，建議大聯盟在正式上路前要做好調整。
當地時間5月10日塞佛里諾曾到3A投復健賽，當時比賽正好採用電子好球帶，塞佛里諾認為好球帶太小，「一名打者不揮棒，就站在那裡，每次球數都會是1好3壞。」
塞佛里諾直言電子好球帶目前很糟糕，因好球帶不夠高，會讓擅長高角度球路的投手吃虧，「你必須把球丟到好球帶中間或下方，韋蘭德（Justin Verlander）擅長把球投到高角度，要如何限制這種名人堂等級的投手不丟四縫線速球？」
現年29歲的塞維里諾更開玩笑地表示，「希望電子好球帶未來7到8年不會實施，因為那時我應該退休了。」
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