MLB／金鶯戰績全大聯盟第二 老將吉布森：黑暗期已過

金鶯今天作客洋基主場，先發投手吉布森（Kyle Gibson）7局無失分，率金鶯以3：1擊敗洋基，收下二連勝。目前金鶯戰績33勝17敗，全大聯盟僅次光芒，吉布森直言金鶯黑暗期已過。

吉布森今天主投7局只被敲2支安打無失分，5局上金鶯開路先鋒弗瑞茲爾（Adam Frazier）先敲二壘安打，第三棒桑塔德（Anthony Santander）擊出適時安打，先馳得點。8局上海斯（Austin Hays）敲出長打，再送回壘上2名跑者。洋基9局下靠卡胡（Willie Calhoun）長打搶回1分，但最終仍不敵金鶯。

去年金鶯將狀元捕手拉契曼（Adley Rutschman）等大物拉上大聯盟後，打出83勝79敗的戰績。今年他們表現更加出色，在競爭激烈的美東火藥庫排名第2，其中休賽季加盟的35歲老將吉布森表現功不可沒，今天7局好投奪勝後，本季累積6勝，防禦率3.82，對上美東球隊先發4場，3勝1敗，防禦率僅2.52。

金鶯本季在客場戰績19勝9敗，全大聯盟最佳。吉布森賽後直言金鶯黑暗期已過，而且是聯盟最強球隊之一，「看看這球隊怎麼組成的，不只有老將，還有年輕人，看看他們如何競爭，不被外在因素干擾，遇上任何狀況都不會感到困擾。」

「他們一直保持冷靜，這對一支年輕球隊來說相當罕見。這些球員能承受低潮，打很好時也不會自滿」吉布森說。

金鶯自2016年外卡戰不敵藍鳥後，連6年無緣闖進季後賽，4度在分區墊底。目前陣容最大的疑慮是先發輪值，防禦率僅4.81，排大聯盟第21。