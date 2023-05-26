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MLB／被光芒7盜擊潰成美東爐主 藍鳥球員賽後開閉門會議

聯合新聞網／ 綜合報導
光芒今天以速度戰打敗藍鳥。 美聯社
光芒今天以速度戰打敗藍鳥。 美聯社

在競爭激烈的美聯東區，藍鳥儘管手握過半勝率，還是只能在分區墊底，志在奪冠的全隊在稍早敗給光芒，且是被對手單場7盜的怪異輸法後，球員們開了一場閉門會議。

藍鳥在做客坦帕灣的四場系列賽僅取得一勝，今天還讓光芒7次盜壘全數成功，成了3：6落敗的主因。面對這種內容，總教練史奈德（John Schneider）賽後說，「我們在過去十天被打得落花流水，必須做點調整、找回正確態度。」

為了達成總教練口中的「調整」，藍鳥賽後開了場只有球員參與的閉門會議，與會的三壘手查普曼（Matt Chapman）沒有透露太多內容，但他坦言球隊得重回正軌，「我們都是成年男子，這取決於自己，我們才是站在球場上的人，總教練無法控制球員的手，我們得站上去，找到勝利方程式。」

由於身處「美東火藥庫」，藍鳥即便賽前擁有26勝24敗、勝率超過五成，今天輸球後還是成為分區爐主，對此，史奈德也很老實地說：「是，這是很困難的分組，但藍鳥仍是支好球隊。今天發生的是小事情，你打的安打比對手多，卻無法控制住速度戰，且對比賽不夠細心，這往後不能再發生。」

結束這系列賽後，藍鳥這周末將前往明尼蘇達迎戰雙城，期待在球員閉門會議後，球隊能如教頭期待「迎來新的開始。」

MLB 藍鳥 光芒

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