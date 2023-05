MLB／被光芒7盜擊潰成美東爐主 藍鳥球員賽後開閉門會議

在競爭激烈的美聯東區,藍鳥儘管手握過半勝率,還是只能在分區墊底,志在奪冠的全隊在稍早敗給光芒,且是被對手單場7盜的怪異輸法後,球員們開了一場閉門會議。

藍鳥在做客坦帕灣的四場系列賽僅取得一勝,今天還讓光芒7次盜壘全數成功,成了3:6落敗的主因。面對這種內容,總教練史奈德(John Schneider)賽後說,「我們在過去十天被打得落花流水,必須做點調整、找回正確態度。」

The #BlueJays players called a closed door players’ meeting postgame. John Schneider said they “beat me to it.” On the series Vs Rays: “We got punched in the face.”

為了達成總教練口中的「調整」,藍鳥賽後開了場只有球員參與的閉門會議,與會的三壘手查普曼(Matt Chapman)沒有透露太多內容,但他坦言球隊得重回正軌,「我們都是成年男子,這取決於自己,我們才是站在球場上的人,總教練無法控制球員的手,我們得站上去,找到勝利方程式。」

Chapman's a pro and it's entirely his right to keep the meeting private.



He did comment on the value of players leading:



"We’re all grown men here. It’s up to us. We’re the ones on the field. Our coaches can’t hold our hands. We have to go out there and find ways to win games."