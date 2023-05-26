MLB／教士索托單場4保送平122年紀錄 歐德3分砲逆轉國民

教士與國民今天進行三連戰最終戰，「拳王」歐德（Rougned Odor）9局上轟出逆晚3分砲，幫助教士終場以8：6險勝，強打索托（Juan Soto）今天單場選到4保送，寫下百年紀錄。

先發投手史奈爾（Blake Snell）1局下遭遇亂流，失掉1分。教士2局上靠著葛利桑（Trent Grisham）兩分砲逆轉比分，5局上再打下3分大局，總計史奈爾主投5局失1分，帶著5：1領先退場。

國民打線7局下展開反撲，連續敲出7支安打，灌進5分超前比數。不過歐德9局上挺身而出，從哈維（Hunter Harvey）手中轟出右外野逆轉三分砲，此戰他1人就貢獻5打點。9局下終結者哈德（Josh Hader）順利關門，教士系列賽取得2勝1敗，賽後戰績23勝27敗，排國西第4。

OH MY, ODOR! #BringTheGold pic.twitter.com/BjXuyGx809 — San Diego Padres (@Padres) 2023年5月25日

教士本季花大錢戰績卻不如預期，馬恰多（Manny Machado）受傷後，歐德獲得不少機會，近4戰15打數7安打，貢獻11分打點。他賽後透露9局上的打擊策略，「他（哈維）是一個非常努力的投手，我當時在等速球，他正好丟速球，我也做好準備。」

值得一提的是，索托今天獲得4保送，成為1901年來第4位，25歲前5度單場4保送的球員，前3位皆是名人堂成員，分別是歐特（Mel Ott）、韓德森（Rickey Henderson）以及威廉斯（Ted Williams）。