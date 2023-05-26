快訊

太狂了！ 台大明畢典邀輝達黃仁勳致詞 人已在台灣還逛夜市

韓亞客機「逃生門高空中彈開」！6人呼吸困難 疑是乘客誤觸

5億高中生命案！賴翁子女千字聲明 陸籍母親律師這樣說

MLB／教士索托單場4保送平122年紀錄 歐德3分砲逆轉國民

聯合新聞網／ 綜合報導
歐德(右)敲出逆轉三分砲，把壘上的索托(中)、柯朗沃斯(左)送回。 法新社
歐德(右)敲出逆轉三分砲，把壘上的索托(中)、柯朗沃斯(左)送回。 法新社

教士國民今天進行三連戰最終戰，「拳王」歐德（Rougned Odor）9局上轟出逆晚3分砲，幫助教士終場以8：6險勝，強打索托（Juan Soto）今天單場選到4保送，寫下百年紀錄。

先發投手史奈爾（Blake Snell）1局下遭遇亂流，失掉1分。教士2局上靠著葛利桑（Trent Grisham）兩分砲逆轉比分，5局上再打下3分大局，總計史奈爾主投5局失1分，帶著5：1領先退場。

國民打線7局下展開反撲，連續敲出7支安打，灌進5分超前比數。不過歐德9局上挺身而出，從哈維（Hunter Harvey）手中轟出右外野逆轉三分砲，此戰他1人就貢獻5打點。9局下終結者哈德（Josh Hader）順利關門，教士系列賽取得2勝1敗，賽後戰績23勝27敗，排國西第4。

教士本季花大錢戰績卻不如預期，馬恰多（Manny Machado）受傷後，歐德獲得不少機會，近4戰15打數7安打，貢獻11分打點。他賽後透露9局上的打擊策略，「他（哈維）是一個非常努力的投手，我當時在等速球，他正好丟速球，我也做好準備。」

值得一提的是，索托今天獲得4保送，成為1901年來第4位，25歲前5度單場4保送的球員，前3位皆是名人堂成員，分別是歐特（Mel Ott）、韓德森（Rickey Henderson）以及威廉斯（Ted Williams）。

教士 國民 Juan Soto

相關新聞

MLB／張育成27日復健賽親發文問好 抵達2A會合劉致榮

因為痠痛而延後復健賽的張育成今天向球迷問好，他也宣布自己剛抵達紅襪2A波特蘭海狗隊（Portland Sea Dogs）...

MLB／未雨綢繆？天使有意回歸投1休4 大谷翔平也有可能

當時序進入賽季後半，大谷翔平可能迎接一項新任務，天使隊總管梅納西（Perry Minasian）透露，考慮在8、9月後讓...

MLB／光芒不只會轟還很會跑 本季第2次單場7盜寫28年紀錄

光芒今天在主場迎戰藍鳥隊，這次改打速度戰，單場7次盜壘全部成功，加上先發艾夫林（Zach Eflin）7局失1分好投，終場以6：3擊敗藍鳥，4連戰贏下3場。 艾夫林首局先失1分，打線1局下立刻發

MLB／吉田正尚豪打證明眼光 波拉斯要幫他找日本米

當吉田正尚與紅襪隊簽下5年9000萬美元（約台幣27.6億元）合約時，外界看法多半是「太貴了」，然而開季至今他打出超越身...

MLB／被光芒7盜擊潰成美東爐主 藍鳥球員賽後開閉門會議

在競爭激烈的美聯東區，藍鳥儘管手握過半勝率，還是只能在分區墊底，志在奪冠的全隊在稍早敗給光芒，且是被對手單場7盜的怪異輸法後，球員們開了一場閉門會議。 藍鳥在做客坦帕灣的四場系列賽僅取得一勝，今

MLB／教士索托單場4保送平122年紀錄 歐德3分砲逆轉國民

教士與國民今天進行三連戰最終戰，「拳王」歐德（Rougned Odor）9局上轟出逆晚3分砲，幫助教士終場以8：6險勝，強打索托（Juan Soto）今天單場選到4保送，寫下百年紀錄。 先發投手

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦