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MLB／未雨綢繆？天使有意回歸投1休4 大谷翔平也有可能

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
天使隊總管梅納西（Perry Minasian）透露，考慮在8、9月後讓大谷投1休4出賽。 美聯社
天使隊總管梅納西（Perry Minasian）透露，考慮在8、9月後讓大谷投1休4出賽。 美聯社

當時序進入賽季後半，大谷翔平可能迎接一項新任務，天使隊總管梅納西（Perry Minasian）透露，考慮在8、9月後讓大谷投1休4出賽，「我認為他會願意，因為他想贏。」大谷翔平生涯還不曾在休4天情況下登板。

大谷過去在日職為1周1場投手出賽，轉戰大聯盟的第一年維持一樣的節奏，10場先發都是休6天以上的登板；天使持續尋找大谷的最佳使用說明書，去年共計12場休5天、16場休6天以上的登板，本季則是10場裡就有8場休1休5。

梅納西表示，天使考慮在下半季減少6號先發的使用，讓大谷以外的先發投手回歸投1休4的傳統先發出賽節奏；至於大谷，梅納西說：「我抱持開放態度。雖然還不是現在，但當賽季進入8、9月，我認為他也會想（投1休4），因為他想贏。」

梅納西坦言，目前都還在討論階段，「大谷休4天和休5天投球，會有多大的差異？我也不知道，這沒有前例可循，我們可能會先試個一次，如果效果不好，可能就會放棄，也或許根本不會嘗試。」

洛杉磯媒體指出，梅納西想讓大谷以外的先發回到傳統投1休4，或許還有一層考量，大聯盟規定投手上限為13人，而二刀流不在此限，這讓天使採用6人輪值的同時，牛棚仍有8位投手，但若大谷季後轉戰其他球隊就是另外一回事了。

梅納西對此回應，「我是希望他繼續留在這裡，所以我們現在不會去考慮這件事。」

天使 大谷翔平 大聯盟

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