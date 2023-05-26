MLB／張育成27日復健賽親發文問好 抵達2A會合劉致榮
因為痠痛而延後復健賽的張育成今天向球迷問好，他也宣布自己剛抵達紅襪2A波特蘭海狗隊（Portland Sea Dogs），預計明、後天開始復健賽，而同在紅襪隊2A的還有台灣小將劉致榮。
旅美台將張育成4月底因為左手鉤狀骨折動刀，原本評估歸隊時間在6月中，不過近期復原速度良好，本月13日已經開始練習，紅襪隊也訂出25日要復健賽的日期，然而因張育成反應打擊練習時仍有些痠痛，因此延後出賽時程。
張育成今天透過臉書更新動態，指出自己已經與紅襪2A波特蘭海狗隊會合，明後天將開始打復健賽；而波士頓環球報也報導張育成預計在美國時間周五（台灣時間27日）進行復健賽。
波特蘭海狗隊目前與藍鳥2A新罕布夏食魚貓隊（New Hampshire Fisher Cats）的6連戰打到一半，正處於2連勝，張育成將加入奮戰，預計先以指定打擊方式出賽。
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