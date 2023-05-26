MLB／大谷翔平開轟效率比去年好 日媒預測拿下全壘打王
大谷翔平昨天敲出本季第12轟，目前在美聯全壘打榜單上並列第5，日媒《Full-count》報導指出，按照目前進度，大谷翔平有望第2度達成單季40轟壯舉，甚至成為首位拿下全壘打王的日本球員。
天使目前進行51場比賽，大谷翔平出賽49場打出12轟。大谷去年敲出34轟，第12轟是在6月10日敲出，大谷2021年創下個人生涯最高的46轟，第12轟是在5月17日出現，日媒《Full-count》估計，按照大谷翔平目前的開轟頻率，今年大約擊出38轟。
洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）去年敲出破紀錄的62發全壘打，先前9戰8轟，目前以14轟和遊騎兵強打賈西亞（Adolis Garcia）並列美聯全壘打王，大谷翔平則和隊友楚奧特（Mike Trout）、太空人隊阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）並列第5。
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