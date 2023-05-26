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MLB／噴得主審滿臉口水 洋基布恩帶兵760場已30次被趕出場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基教頭布恩在第3局因爭論好球帶遭驅逐出場，已是他本季第4次。 美聯社
洋基教頭布恩在第3局因爭論好球帶遭驅逐出場，已是他本季第4次。 美聯社

洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）最近火氣很大，今天在第3局因爭論好球帶遭驅逐出場，已是他本季第4次、近10場第3次提早被判出場，只用760場就累積生涯30次驅逐出場速度更是驚人。

洋基今天與金鶯隊交手，3局上結束時，布恩為了好球帶判決與主審莫斯柯索（Edwin Moscoso）爭論，遭到驅逐出場，眼看木已成舟，布恩索性卯起來吵，在主審面前爭得臉紅耳赤，因為太過靠近講話，還噴得主審一臉口水；布恩在過程中雙手比「4」，媒體認為應是控訴主審已經判錯了4顆好壞球。

布恩自2018年接掌洋基兵符，這是他的執教生涯第30次遭驅逐出場，成為第6位累積達30次的現役教頭，前5人為波奇（Bruce Bochy）73次、梅爾文（Bob Melvin）55次、法蘭柯納（Terry Francona）47次、布雷克（Bud Black）35次、蕭瓦特（Buck Showalter）34次，而這5人以波奇執教4081場最多、布雷克1362場最少，布恩只用760場就加入行列。

布恩遭驅逐出場的畫面實在太不新鮮，球迷反應已經見怪不怪，有人問起：「如果他早早被判出場，還是可以領到全薪嗎？」也有球迷認真找出4顆壓在好球帶邊緣進壘卻未獲主審青睞的球。

洋基 布雷克 Terry Francona

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