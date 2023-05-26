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MLB／大都會開福袋失敗 桑契斯只待6天又被DFA
前洋基明星捕手「海怪」桑契斯（Gary Sanchez）近期和大都會簽小聯盟約，日前順利重返大聯盟，但他僅待6天、出賽3場，就又遭大都會指定讓渡（DFA）。
大都會捕手尼多（Tomas Nido）先前因乾眼症進傷病名單，尼多今天回到球隊，大都會為騰出空間，將桑契斯DFA。21歲大物阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）本季成為大都會主戰捕手，尼多將繼續擔任二號捕手。
桑契斯今年季初先和巨人簽小聯盟約，5月2日跳脫合約，9日和大都會簽小聯盟約。桑契斯在大都會3A出賽8場，打擊率3成08成績，1轟、5打點，19日獲得大聯盟機會。
桑契斯在大聯盟6打數1安1打點，打擊率1成67，共吞下3次三振。桑契斯生涯兩度入選明星賽、累積154轟，去年為雙城隊出賽128場，繳出打擊率2成05的、16轟、61分打點的成績單，只是打擊缺陷太明顯，至今仍得不到一張大聯盟合約。
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