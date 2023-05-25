MLB／紅襪主帥柯拉偷偷招募大谷？原來是幫劉致榮要簽名球

近期日籍球星大谷翔平隨天使隊在主場迎戰來訪的紅襪隊，賽前紅襪總教練柯拉(Alex Cora)被媒體捕捉到在外野與大谷攀談，引來外界質疑是否「違規招募」？在受訪時柯拉趕緊澄清，自己其實是替目前在2A的台灣好手劉致榮要簽名球。

柯拉過去從不掩飾對大谷的欣賞，甚至稱呼其為「世界最棒運動員」。但柯拉表示當天是自己首度與大谷翔平交談，並形容他像是一隻「酷貓」。「我沒有在招募他」，柯拉笑著說，「事實上我是請他幫我一個忙，希望能為2A的劉致榮要一顆簽名球」。

柯拉說，這個要求來自紅襪2A總教練艾柏森(Chad Epperson)的簡訊，對方表示陣中的劉致榮希望能獲得一顆大谷的簽名球，而身為教練的他對劉致榮近期表現感到驕傲，希望能幫忙爭取這個「獎勵」。因此柯拉親力親為，後續也會確保劉致榮有收到這顆得來不易的簽名球。

大谷翔平以二刀流之姿風靡整個棒壇，向世界證明兼顧投打頂級表現並非不可能，場上展現全能身手、場下大男孩的形象也圈粉無數。台灣小將劉致榮也是知名的大谷粉絲，過去在文化大學主守游擊並拿下全壘打王、又以投手身分飆出158公里火球的他曾一度被封為「陽明山大谷翔平」。

本季劉致榮在2A表現亮眼，繳出4勝2敗、防禦率2.85的成績單，更在近期達成無安打比賽。若能維持表現，不只能往上攀升，更有機會在本季就與偶像大谷翔平相見歡。