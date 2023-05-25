快訊

侯、韓同框破局！韓國瑜27日無法到高雄替子弟兵加油

獨／傳台美PDA首批肩射刺針飛彈秘密抵台 國防部低調吐這句

強颱瑪娃對台影響多大？這日「北轉」成關鍵 發布陸警機率出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／紅襪主帥柯拉偷偷招募大谷？原來是幫劉致榮要簽名球

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪總教練曾稱大谷是「地表最佳運動員」。 法新社
紅襪總教練曾稱大谷是「地表最佳運動員」。 法新社

近期日籍球星大谷翔平隨天使隊在主場迎戰來訪的紅襪隊，賽前紅襪總教練柯拉(Alex Cora)被媒體捕捉到在外野與大谷攀談，引來外界質疑是否「違規招募」？在受訪時柯拉趕緊澄清，自己其實是替目前在2A的台灣好手劉致榮要簽名球。

柯拉過去從不掩飾對大谷的欣賞，甚至稱呼其為「世界最棒運動員」。但柯拉表示當天是自己首度與大谷翔平交談，並形容他像是一隻「酷貓」。「我沒有在招募他」，柯拉笑著說，「事實上我是請他幫我一個忙，希望能為2A的劉致榮要一顆簽名球」。

柯拉說，這個要求來自紅襪2A總教練艾柏森(Chad Epperson)的簡訊，對方表示陣中的劉致榮希望能獲得一顆大谷的簽名球，而身為教練的他對劉致榮近期表現感到驕傲，希望能幫忙爭取這個「獎勵」。因此柯拉親力親為，後續也會確保劉致榮有收到這顆得來不易的簽名球。

大谷翔平以二刀流之姿風靡整個棒壇，向世界證明兼顧投打頂級表現並非不可能，場上展現全能身手、場下大男孩的形象也圈粉無數。台灣小將劉致榮也是知名的大谷粉絲，過去在文化大學主守游擊並拿下全壘打王、又以投手身分飆出158公里火球的他曾一度被封為「陽明山大谷翔平」。

本季劉致榮在2A表現亮眼，繳出4勝2敗、防禦率2.85的成績單，更在近期達成無安打比賽。若能維持表現，不只能往上攀升，更有機會在本季就與偶像大谷翔平相見歡。

大谷翔平 劉致榮

相關新聞

MLB／紅襪主帥柯拉偷偷招募大谷？原來是幫劉致榮要簽名球

近期日籍球星大谷翔平隨天使隊在主場迎戰來訪的紅襪隊，賽前紅襪總教練柯拉(Alex Cora)被媒體捕捉到在外野與大谷攀談，引來外界質疑是否「違規招募」？在受訪時柯拉趕緊澄清，自己其實是替目前在2A的台

MLB／戰績普普仍能爭季後賽 小熊教頭談國聯中區：我們就爛

小熊隊在破除山羊魔咒後，始終沒有辦法在季後賽有所作為，目前已經連續五年未嘗季後賽首輪滋味。本季至今小熊戰績不到五成，依舊是毫無起色，然而受惠於本季新賽程上路，小熊的季後賽機會尚未走遠，對此總教練羅斯(

MLB／想送大谷「寫真集+簽名球」遭罵翻 林襄這樣回應

大聯盟天使隊舉辦「台灣日」活動，中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」獲邀進行開場表演，其中人氣團員林襄日前預告要送自己的寫真集和簽名球給球星大谷翔平，遭許多網友罵翻，對此林襄也做出回應。

MLB／林多看好阿隆索單季60轟 千賀被「自己人」痛擊吞敗

大都會隊作客芝加哥，今天對小熊隊又以2：4輸球，3連戰前兩戰都吞敗，一壘手阿隆索（Pete Alonso）3打數1安打、...

MLB／「楚翔平」開轟天使4場都贏 大谷打壞球怪力嚇到教頭

天使隊兩名強打大谷翔平、楚奧特（Mike Trout ）再次攜手開轟，也幫助球隊以7：3擊敗紅襪隊完成三連戰橫掃，「楚翔...

MLB／「偽二刀流」被震撼教育 光芒萊利：站在投手丘好可怕

藍鳥隊昨天對戰光芒上演一場打擊大屠殺，整場比賽狂掃27支安打灌進20分，成為本季首支得分來到20的球隊。同時也因為分差早早拉開，光芒陸續推出野手登板以節省投手戰力，身為其中一員的萊利(Luke Ral

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦