MLB／想送大谷「寫真集+簽名球」遭罵翻 林襄這樣回應

大聯盟天使隊舉辦「台灣日」活動，中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」獲邀進行開場表演，其中人氣團員林襄日前預告要送自己的寫真集和簽名球給球星大谷翔平，遭許多網友罵翻，對此林襄也做出回應。

林襄預告送大谷寫真集及簽名球一事引發諸多批評，許多球迷在PTT棒球板留言酸道，「大谷要林襄的簽名球幹嘛？ 是不是搞錯什麼？」、「大谷看到滿頭問號吧」、「丟臉丟到美國」、「分明是不了解大谷才會想要送寫真集，就只是想蹭大谷」、「大頭症有點嚴重」、「好好表演就好了，不說話沒人知道你林襄不懂棒球」，還有網友指這就像當初韓國瑜送彭政閔簽名球一樣不恰當，要林襄「別當女版韓國瑜」。

有熱心粉絲到林襄IG留言勸她別這麼做，「很喜歡林襄，但送球員自己的簽名球其實蠻沒禮貌的。」該粉絲也補充說，「大谷進入職業球隊後，也是刻意跟女性藝人保持距離，所以送寫真集可能被認為不熟悉大谷喔。」對此，林襄本尊親自回應：「我是開玩笑的。」

粉絲留言提醒林襄。 截圖自林襄IG

Rakuten Girls今日正式登上天使球場，最終表演也順利落幕。賽前樂天女孩團員們和大谷翔平合影，大谷一一握手致意，林襄也稱讚大谷很親切。