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MLB／「楚翔平」開轟天使4場都贏 大谷打壞球怪力嚇到教頭

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
天使隊兩名強打大谷翔平、楚奧特（Mike Trout ）再次攜手開轟，是本季第4次。 路透社
天使隊兩名強打大谷翔平、楚奧特（Mike Trout ）再次攜手開轟，是本季第4次。 路透社

天使隊兩名強打大谷翔平楚奧特（Mike Trout ）再次攜手開轟，也幫助球隊以7：3擊敗紅襪隊完成三連戰橫掃，「楚翔平」本季四度聯手開轟，天使隊都贏球。

天使隊的攻勢是從奈托（ Zach Neto）的三分砲啟動，2局下的4分大局幾乎決定勝負，而大谷翔平3局下轟出一發陽春砲，是個人本季第12轟，4局下則換楚奧特轟出2分砲，持續擴大領先。

大谷翔平今天4打數就敲出這1支安打，另外在首局遭到三振、4局下游擊飛球、7局下游擊方向滾地出局，賽後打擊率2成80；楚奧特同樣4打數1安打，2分打點，另有2次三振。

大谷翔平這一轟是瞄準一顆離地高度3.74呎（約114公分）的大壞球，讓總教練尼文（Phil Nevin）都大讚：「好厲害的力量。」尼文指出今天的氣候導致球不容易飛得遠，但大谷依舊轟出一發反方向的全壘打。

大谷翔平與楚奧特生涯第26次在同場開轟，今年4次同場開轟，天使隊都贏球，而天使隊今天取得4連勝後，戰績來到28勝23敗，排名美聯西區第3。

大谷的經典賽隊友、紅襪隊第3棒吉田正尚也是4打數1安打，4局上的二壘安打開啟攻勢，跑回球隊第1分，打擊率略微下降到2成99。

大谷翔平 天使 楚奧特

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