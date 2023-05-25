MLB／戰績普普仍能爭季後賽 小熊教頭談國聯中區：我們就爛

小熊隊在破除山羊魔咒後，始終沒有辦法在季後賽有所作為，目前已經連續五年未嘗季後賽首輪滋味。本季至今小熊戰績不到五成，依舊是毫無起色，然而受惠於本季新賽程上路，小熊的季後賽機會尚未走遠，對此總教練羅斯(David Ross)表示，對自己所處的國聯中區各隊的糟糕表現感到「謝天謝地」。

今年大聯盟針對分區戰力不平衡進行賽程調整，增加跨區賽事、減低同區對戰。此舉也讓各個分區的實力差距一覽無遺：美東五隊勝率皆超過五成，分區墊底的藍鳥若是待在美中甚至能成為龍頭。在跨分區的賽事中，美聯東區以105勝54敗，.660的勝率遙遙領先所有分區，最後一名則是被球迷戲稱「美中不足」的美聯中區，僅.388慘澹勝率。

而小熊所屬的國聯中區在跨分區賽事以.462的勝率位居倒數第二。小熊隊前年在甩賣掉奪冠功臣「老大」布萊恩(Kris Bryant)、瑞佐(Anthony Rizzo)、貝耶茲(Javier Báez)等人後，正式邁入戰力重整期。即便這兩年以大約陸續簽下史卓曼(Marcus Stroman)、史旺森(Dansby Swanson)等人，仍不被看好能重返季後賽。本季22勝26敗戰績平平，但分區龍頭釀酒人也僅27勝，4.5場的勝差並非遙不可及的目標。

「謝謝分區裡的各位，表現都跟大便一樣」，羅斯在受訪時坦言。這是他帶兵的第四季，期間僅在縮水賽季達標過五成勝率，主帥位置並不穩固，「我們的確受到批評，但在比賽步入軌道時，我們只會在乎自己的表現有沒有變得更好；等到我們有更好的戰績，才有時間思考關於分區的問題」。