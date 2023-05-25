MLB／「偽二刀流」被震撼教育 光芒萊利：站在投手丘好可怕

藍鳥隊昨天對戰光芒上演一場打擊大屠殺，整場比賽狂掃27支安打灌進20分，成為本季首支得分來到20的球隊。同時也因為分差早早拉開，光芒陸續推出野手登板以節省投手戰力，身為其中一員的萊利(Luke Raley)「後援」1.2局狂掉七分，遭到震撼教育的他賽後也直呼投手丘真是個可怕的地方。

萊利本季在打擊端頗有破繭而出之勢，目前安打數、全壘打、打點等成績都超越生涯前兩年總和，作為球隊重要輪替，萊利本季也兩度登板幫球隊消化垃圾局數，體驗二刀流滋味。昨天是萊利繼4月27對白襪後再度登上投手丘，但與上次大幅領先不同，這次他是在10:1落後下登板。萊利在1.2局內被敲出八支安打失掉七分，包含兩支全壘打，還逼得同為野手的貝騰柯特(Christian Bethancourt)得登板收拾殘局。

「有些人可能覺得投球很好玩，但與此同時它也很可怕」，萊利賽後受訪時說，「做為一個打者，我能閃過往打擊區飛過來的球；但投手可就不同，強打者有能力將球強勁地從打擊區打回投手丘」。萊利也表示自己對投手這位置一點都不羨慕，「我不羨慕投手，也不羨慕自己有機會登板，但我會做好球隊要我做的任何事」。

但萊利在這場比賽還是有難忘的體驗，因為他在第八局用50英哩的「小便球」讓明星一壘手小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)揮了大空棒出局，「我藏不住我的微笑，老實說我從來沒想過自己能辦到」，然而下個打席小葛雷諾就隨即用一發滿貫全壘打狠狠回敬他。