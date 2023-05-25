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MLB／樂天女孩與大谷翔平合照還握手 林襄大讚：好親切

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊啦啦隊「Rakuten Girls」進軍海外，今天受邀到美職天使隊「台灣日」進行開場表演。截圖自Full-Count フルカウント推特
樂天桃猿隊啦啦隊「Rakuten Girls」進軍海外，今天受邀到美職天使隊「台灣日」進行開場表演。截圖自Full-Count フルカウント推特

樂天桃猿隊啦啦隊「Rakuten Girls」進軍海外，今天受邀到美職天使隊「台灣日」進行開場表演，除了以舞蹈秀出熱情，也如願與天使隊超人氣球星大谷翔平合照，啦啦隊人氣女孩林襄更大讚「大谷好親切」。

大聯盟今年共有三隊舉辦台灣日活動，Rakuten Girls都受邀出席，由樂天桃猿領隊浦韋青率領下，從今天的洛杉磯天使隊起步，接下來28日要到奧克蘭運動家隊、8月28日前往紐約大都會隊。

Rakuten Girls的第一站在天使隊主場受到熱烈歡迎，日本媒體也競相報導她們與大谷的互動，賽前樂天女孩與大谷翔平合照，大谷也一一握手致意，也是林襄大讚親切的原因。

林襄表示，很開心能夠跟他合照，大谷的身材很高大，「大谷在台灣也非常具有人氣，因為有轉播天使隊的比賽，就連不看棒球的人應該都認識他。」

天使 樂天桃猿 大谷翔平

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