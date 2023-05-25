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MLB／雙城終結者是新生代火球男 變化球也能破160公里超扯

聯合新聞網／ 綜合報導
雙城終結者杜蘭用104.6英哩火球刷新本季聯盟新高。 法新社
雙城終結者杜蘭用104.6英哩火球刷新本季聯盟新高。 法新社

雙城終結者杜蘭(Jhoan Duran)今天在一出局、球隊六分領先時上場關門，順利用三振抓下兩個出局數。不只幫助球隊贏球終止三連敗，他更在比賽中飆出104.6英哩(約為168公里)的火球，一舉刷新生涯及大聯盟本季新高，此外他連變化球也能破100英里(約160公里)。

杜蘭從2022年登上大聯盟後頻頻用超速火球讓球迷們咋舌，去年就以均速100.8英哩位居後援投手第一。本季再接再厲，賽前均速高達101.5英哩，無疑是新生代火球男的代名詞，也坐穩雙城終結者位置。

今天杜蘭在六分遙遙領先時上場登板，關起門來無壓力的他上場就「催落去」，本場比賽最低球速「僅」102.2英哩，有六顆球球速在103英哩以上。在面對弗洛瑞斯(Wilmer Flores)的打席，杜蘭更投到104.6英哩，超越查普曼(Aroldis Chapman)以及希克斯(Jordan Hicks)的103.8英哩，是本季大聯盟新高，同時也是個人紀錄，這顆球最終形成擦棒界外。

不只速球火力全開，去年杜蘭就以100.8英哩的指叉球成為大聯盟首位能投出超過100英里變化球的投手，賽前杜蘭這顆球更是以98.6英哩大幅領先第二名菲爾班克斯(Pete Fairbanks)的93.7英哩，而這場比賽他的指叉球也全數超過100英哩，可說是令打者一籌莫展。

在大聯盟2008年迎來投球追蹤時代後，杜蘭成為史上第八位投到104英哩的球員。這場比賽一口氣累積三顆104英哩火球的他瞬間擠進歷史第三名，而第一名則是查普曼的67顆。

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