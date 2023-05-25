MLB／連老媽也加入狂噓 費城人透納追平轟吐悶氣

費城人隊球星透納（Trea Turner）在經典賽打得嚇嚇叫，回到美職賽季表現直直落，就連自己的老媽也加入噓聲行列，好在今天終於以追平轟一吐悶氣，費城人隊最終在延長賽以6：5擊敗響尾蛇隊，避免在自家主場遭到橫掃。

透納今天前4打數全槓龜，7局下面對球隊2分落後、二壘有人，他吞下三振，在市民銀行球場又響起對透納的噓聲，這裡頭包括他的母親唐納（Donna），只不過9局下透納終於證明自己，一發兩分砲補足前面錯過的機會，也將比賽帶進延長。

透納賽後收到來自母親的簡訊，內容寫著「很棒的比賽，除了第4打席以外，我在噓你。」

Trea Turner's mom sounds pretty darn awesome. ❤️ pic.twitter.com/edgYrSBs6R — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) 2023年5月24日

以11年3億美元大約加盟的透納，賽季表現不如預期受到自家球迷噓聲伺候，但他說：「我不會受到影響，我媽讓我做足準備，面對比賽以及這個世界，她總是對我很嚴格，無論幾歲都一樣。」

其實透納前3打席擊球強勁只是落點不佳，前4打席打完整體攻擊指數掉到0.666，在至少200打席的59名球員裡排名第58，透納說：「我認為我有不錯的打席但缺乏運氣，都直直朝對手過去，終於有支適時全壘打，感覺很棒。」

透納這一發追平砲，讓波姆（Alec Bohm）有機會當英雄，他在10局下滿壘時，敲出適時安打，向響尾蛇隊說再見。

波姆也曾被自家球迷狂噓，當時被發現嘴中碎唸「我討厭這個地方」，如今成為受歡迎的球員，波姆說：「我想來這邊打球的人都會經歷這段，透納也正在這段過程中，希望他已經準備擺脫這些事了。」