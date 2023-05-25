MLB／麥克納漢開季8連勝 菊池雄星生涯第100場先發吞敗

光芒隊走出慘輸19分的陰霾，今天再戰藍鳥隊打出氣勢，王牌投手麥克納漢（Shane McClanahan）先發7局只失1分，終場以7：3獲勝，打完4連戰前3戰搶下兩勝，麥克納漢成為大聯盟本季首位8勝投手。

光芒在佛州坦帕灣主場迎戰藍鳥，昨天被揮出27支安打，以1：20輸球，也是本季最慘的一敗；麥克納漢今天為球隊討回面子，投7局只被4安、失1分，飆出7次三振，開季至今8連勝，防禦率只有1.97。

麥克納漢成隊史第三位開季8連勝的投手。 美聯社

麥克納漢繼2013年摩爾（Matt Moore）、2019年摩頓（Charlie Morton）之後，成為隊史第三位開季8連勝的投手；光芒本季戰績升至36勝15敗，仍居大聯盟榜首，其中在主場打出23勝5敗。

藍鳥日籍投手菊池雄星先發5局，被揮出8支安打，包括兩支全壘打，失5分吞敗，開季5連勝後2連敗。

光芒一壘手萊利（Luke Raley）昨天登板投球，後援1.2局失7分，被揮出8支安打，包括兩支全壘打，今天2局下和希瑞（Jose Siri）接連轟出陽春砲，拉大成3：0領先，成為菊池敗投主因，光芒本季97轟在大聯盟排名第一。

菊池2019年加盟水手隊，去年轉戰藍鳥，今天是大聯盟生涯第100場先發，成為日本投手第11人，遺憾敗投收場；道奇隊退役強投野茂英雄生涯318場先發、123勝紀錄都是日本投手最多。