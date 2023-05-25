MLB／前桃猿狂威重返大聯盟 5局6K好投

去年還效力中職樂天桃猿隊的洋投狂威，今年重返大聯盟，昨天第二度登板接在「假先發」後面，繳出5局、6次三振、失1分的真先發級的好表現，一度幫助費城人隊從落後到追平，最終仍以3：4輸給響尾蛇隊。

狂威今年未與猿隊續約，返美獲得道奇隊小聯盟合約，並在先發戰力空窗期於18日升上大聯盟，繳出中繼4局失2分的成績，然而受限下放權，道奇將他放進指定讓渡名單後，被同樣欠缺投手的費城人隊帶走。

費城人採用牛棚車輪戰，昨天由史特姆擔任假先發，投2局丟掉2分後，才由狂威接手，中繼5局被敲5支安打、僅失1分；費城人隊7局下扳平比數，不過8局上丟掉1分而將勝利拱手讓人。

投滿5局是一名先發投手是否能取得勝投資格的標準，狂威上次在大聯盟投滿5局已是2019年7月24日，再次達標相隔1400天，他說：「我有做好自己的工作，雖然成績相當不錯，但球隊沒有贏球，我有盡可能吃下最多局數。」

費城人近期第5號先發位置鬧空城，原本寄望的佛特本季8場出賽0勝7敗、防禦5.13，目前在小聯盟調整，狂威的好投，或許有機會卡位。