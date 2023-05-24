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MLB／教士索托重返國民主場開轟 助達比修有奪生涯第98勝

聯合新聞網／ 綜合報導
索托敲出全壘打後相當興奮。 美聯社
索托敲出全壘打後相當興奮。 美聯社

教士隊日籍強投達比修有今面對國民隊，繳出6局失3分的優質先發，打線則轟出4發全壘打力挺，包括第2次重返國民主場的強打索托（Juan Soto）也開轟，教士最終以7：4獲勝，達比修成功奪下大聯盟生涯第98勝，距離百勝里程碑剩M2。

索托2019年曾幫助國民奪下世界大賽冠軍，他去年季中被國民交易至教士，這是轉隊後第2次造訪國民主場，今天上場前仍獲得球迷掌聲，他也向球迷致敬。

再次回到國民主場，索托賽後受訪時表示，「這是我夢想的起點，進入這座球場感覺很棒，即使我在另一隊。」他承認今晚和去年8月第一次回來的情緒大不同，「去年更情緒化，今年也有，但更多的是快樂。我不會再對交易的事感到難過，而是開心在場上為球迷表現。」

此外索托也透露自己賽前提早到球場與前戰友敘舊，還向他們嗆聲，「比賽開始後，我只為胸前球隊效力，我告訴他們，我要轟1發全壘打對抗他們。」

近況火熱的索托果然說到做到，他在7局上轟出1發中外野441英尺的全壘打，今天總計4打數3安打，1保送，賽後打擊率2成60。

教士 國民 達比修有 Juan Soto

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