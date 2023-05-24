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MLB／洋基左投洛登背不痛了仍沒復出時間 唐納森周五復健賽

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基左投洛登。 路透
洋基左投洛登。 路透

洋基季前以6年1.62億美元網羅頂級左投洛登（Carlos Rodon），他至今卻因背傷沒在例行賽登板，他透露背部疼痛已消失，不過確切復出時間仍未知。老將唐納森（Josh Donaldson）則預計周五打復健賽。

洛登透露自己在2周前接受過可體松治療，目前背部不再感到疼痛，「注射（可體松）確實幫助我的背部，在那之後我沒感到任何疼痛。」

洛登周二進行120英尺傳球，大概傳了45次，離開傷病名單已更近一步。不過洋基總教練布恩（Aaron Boone）認為他回到投手丘還有一段時間，「聽起來他傷勢得到緩解，但他還在準備回歸的過程，我們周末會討論牛棚練投，然後繼續前進。」

老將唐納森今天則現身球場，進行打擊練習，布恩預計唐納森周五打復健賽，回歸後仍是先發三壘手。布恩也透露重砲史丹頓（Giancarlo Stanton）逐漸走出腿筋拉傷陰霾，但同樣沒確切歸隊時間。

洋基

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