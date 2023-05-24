MLB／洋基柯爾生涯2000K達陣卻被打爆 賈吉追平轟拯救他
洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）今掛帥先發面對金鶯隊，成功達成生涯2000K里程碑，但主投5局失5分。洋基重砲賈吉（Aaron Judge）9局下追平轟先幫柯爾逃敗，菜鳥沃爾普（Anthony Volpe）則在10局下擊出再見高飛犧牲打，助洋基以6：5氣走金鶯。
AARON JUDGE TIE BALLGAME!!! pic.twitter.com/qhJlgpck90— Talkin' Yanks (@TalkinYanks) 2023年5月24日
.@Volpe_Anthony called game 🙌 pic.twitter.com/yYEgC0YHQE— New York Yankees (@Yankees) 2023年5月24日
柯爾花費278場完成生涯2000K，僅次「巨怪」強森（Randy Johnson）262場、道奇強投克蕭（Clayton Kershaw）277場，成為歷史第3快。
不過柯爾今天投球表現不理想，主投5局被敲6支安打，包含2發陽春砲，投出3次保送、僅2次三振，共失掉5分。他賽後談到達成里程碑，「這是一項非常特別的成就。我整場比賽都對這件事感到沮喪，直到賈吉拯救我們。」
賈吉本季第14轟正是一發關鍵追平轟，這也是他近9戰第8轟，總教練布恩（Aaron Boone）大讚，「他現在是世界上最好的球員，一直在用表現告訴你為什麼。」
沃爾普擊出再見高飛犧牲打，成為今天的致勝功臣，對此他表示，「這是我第一次遇到千載難逢的時刻，我很想要這個機會，我很興奮。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言