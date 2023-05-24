MLB／松鼠在外野圍牆上奔跑後完美落地 洋基球迷反應超浮誇
松鼠闖進大聯盟球場時有所聞，不過今天洋基主場出現一隻松鼠在外野圍牆上奔跑，最後還華麗落地，讓一旁球迷看得目瞪口呆。
這不是第一次有松鼠闖進場內，去年小熊和海盜隊的比賽中，1隻松鼠在外野狂奔，比賽被迫暫停，出動多名工作人員追捕。今年紅雀和老虎隊比賽中，也有松鼠在場上搶鏡的畫面。
不過今天這隻松鼠更令人矚目，直接在超過2.5公尺的牆上奔跑，攝影機一路追著他的身影，觀眾張開嘴的真實反應一同被記錄下來，最終松鼠從牆上跳下來，完美落地。
Squirrel coming through‼️ 🐿️ pic.twitter.com/DIv423BI7H— YES Network (@YESNetwork) 2023年5月24日
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