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MLB／松鼠在外野圍牆上奔跑後完美落地 洋基球迷反應超浮誇

聯合新聞網／ 綜合報導
松鼠跑在2.5公尺牆上。 截圖自影片
松鼠跑在2.5公尺牆上。 截圖自影片

松鼠闖進大聯盟球場時有所聞，不過今天洋基主場出現一隻松鼠在外野圍牆上奔跑，最後還華麗落地，讓一旁球迷看得目瞪口呆。

這不是第一次有松鼠闖進場內，去年小熊和海盜隊的比賽中，1隻松鼠在外野狂奔，比賽被迫暫停，出動多名工作人員追捕。今年紅雀和老虎隊比賽中，也有松鼠在場上搶鏡的畫面。

不過今天這隻松鼠更令人矚目，直接在超過2.5公尺的牆上奔跑，攝影機一路追著他的身影，觀眾張開嘴的真實反應一同被記錄下來，最終松鼠從牆上跳下來，完美落地。

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