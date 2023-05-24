聽新聞
test
0:00 / 0:00
MiLB／隊友鄭宗哲繳雙安支援 陳柏毓5局失1分奪本季首勝
美職小聯盟海盜隊高階1A的陳柏毓今天先發主投5局失掉1分，送出6次三振，最終拿下本季首勝；同場陳柏毓的隊友鄭宗哲則是敲出2支安打，跑回2分，還跑出本季第11盜。
海盜隊高階1A今天對上光芒隊高階1A的賽事，陳柏毓擔任先發投手，1局上被敲出陽春全壘打掉1分；2局上一開始雖然被敲安打，不過接連解決3名打者，沒有失分；3局上投出觸身球後雖然被敲安打，不過跑者在三壘出局，最後順利化解危機。
陳柏毓在第4及第5局都有讓對方上壘，不過最後靠著三振能力順利守下來，沒有失分。總計陳柏毓先發主投5局，被敲出4支安打，送出6次三振，失掉1分，最終海盜隊高階1A以10比6奪勝，陳柏毓奪下本季首勝，也是生涯在高階1A層級首勝，目前防禦率5.20。
同場陳柏毓的台灣隊友鄭宗哲先發打第2棒、守二壘，1局下一壘有人時敲出安打，最後靠著隊友攻勢回本壘得分；2局下擊出右外野飛球出局，4局下遭到三振；不過6局下選到保送後，順利跑出本季第11次盜壘，再靠著捕逸、隊友安打回來得分；8局下則是敲出二壘安打，不過盜壘失敗。
總計鄭宗哲4打數敲出2支安打，選到1次保送，跑回2分。本季目前鄭宗哲出賽35場，128打數敲出37支安打，包含6支全壘打，選到22次保送，跑出11次盜壘，打擊率2成89。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言