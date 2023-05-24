MiLB／隊友鄭宗哲繳雙安支援 陳柏毓5局失1分奪本季首勝

美職小聯盟海盜隊高階1A的陳柏毓今天先發主投5局失掉1分，送出6次三振，最終拿下本季首勝；同場陳柏毓的隊友鄭宗哲則是敲出2支安打，跑回2分，還跑出本季第11盜。

海盜隊高階1A今天對上光芒隊高階1A的賽事，陳柏毓擔任先發投手，1局上被敲出陽春全壘打掉1分；2局上一開始雖然被敲安打，不過接連解決3名打者，沒有失分；3局上投出觸身球後雖然被敲安打，不過跑者在三壘出局，最後順利化解危機。

陳柏毓在第4及第5局都有讓對方上壘，不過最後靠著三振能力順利守下來，沒有失分。總計陳柏毓先發主投5局，被敲出4支安打，送出6次三振，失掉1分，最終海盜隊高階1A以10比6奪勝，陳柏毓奪下本季首勝，也是生涯在高階1A層級首勝，目前防禦率5.20。

同場陳柏毓的台灣隊友鄭宗哲先發打第2棒、守二壘，1局下一壘有人時敲出安打，最後靠著隊友攻勢回本壘得分；2局下擊出右外野飛球出局，4局下遭到三振；不過6局下選到保送後，順利跑出本季第11次盜壘，再靠著捕逸、隊友安打回來得分；8局下則是敲出二壘安打，不過盜壘失敗。

總計鄭宗哲4打數敲出2支安打，選到1次保送，跑回2分。本季目前鄭宗哲出賽35場，128打數敲出37支安打，包含6支全壘打，選到22次保送，跑出11次盜壘，打擊率2成89。