MLB／張育成有點痠痛 首場復健賽日期延後

紅襪隊旅美台將張育成原本排定明天進行首場復健賽，不過球迷期盼他歸隊的心情可能要再稍後，根據美國媒體「Masslive」報導，張育成打擊練習後仍有痠痛感，復健賽日期至少要延後2天。

「他希望再多大概2天的時間。」紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）談到張育成復健賽延期時表示：「就看看接下來如何，也希望他能夠在這個週末前先發一場。」

張育成4月底因為左手鉤狀骨折動刀，當時評估恢復期6周，預計歸隊時間在6月中，不過近期復原速度良好，13日已經回到芬威球場開始練習，歸隊時程表也向前移動，昨天紅襪隊才定出25日的復健賽日期，只不過如今要稍往後延。

張育成今天在打擊練習後，向球隊反應仍有痠痛的感覺，因此調整復健賽時間，目前暫未確定，但照柯拉說法，至少也要等到27日後，而張育成若展開復健賽，將從指定打擊起步，先避免守備負擔。