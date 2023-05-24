MLB／天使13連戰大谷翔平不想休 教頭：他很誠實

天使隊今年17連戰的地獄賽程中，大谷翔平完全沒休息，如今13連戰打到第12場，大谷也想打好打滿，天使隊總教練尼文（Phil Nevin）說：「他說他不需要休息。」

天使隊今天與紅襪隊之戰，大谷翔平擔任先發第3棒、指定打擊，雖然昨天3打數無安打，但今天首打席就靠腳程拚出一支內野安打。

大谷翔平今年很少休兵，加上以「投一休五」的配速，今年已經累積10場先發、59局，防禦率3.05，拿下5勝1敗，尼文說：「他很適應休息5天登板，狀況不錯，正以超越生涯最多局數的節奏在前進。」

大谷似乎不希望打亂現有節奏，尼文表示，由於球隊在連戰中，曾問過大谷是否需要休息？結果大谷回覆：「25日（台灣時間26日）球隊沒有比賽，所以我不需要休息，在登板之前都不需要。」大谷下一戰預計在台灣時間28日對馬林魚隊先發。

尼文表示，接下來還是會保持跟大谷溝通，確認他的身體狀況，「不過現在看起來，他的狀況很好，我也信任他對自己身體狀態的評估，他對我都滿誠實的。」