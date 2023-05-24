快訊

優惠懶人包！TTE台北線上旅展 5星飯店自助餐券免千元、住宿券買1送1

台大生政見涉歧視引眾怒 哲學作家：不該為歧視者犧牲他人

侯、郭、韓齊聚高雄王不見王？藍營智庫將公布國政方向

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／前猿隊狂威5局失1分 相隔1400天繳真先發級好投

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
狂威今天假先發上陣，對響尾蛇隊投出5局失1分的成績，有著真先發等級的好表現。 美聯社
狂威今天假先發上陣，對響尾蛇隊投出5局失1分的成績，有著真先發等級的好表現。 美聯社

去年還效力中職樂天桃猿隊的洋投狂威（Dylan Covey），今年重返大聯盟，還在今天對響尾蛇隊投出5局失1分的成績，接在「假先發」後面，有著真先發等級的好表現，降低失分幫助費城人隊從落後到追平，只不過最終仍以3：4輸球。

狂威5局被敲5支安打掉1分，另有6次三振，無關勝負，5局是一名先發投手是否能取得勝投資格的標準，而狂威生涯上一次在大聯盟投滿5局已經是2019年7月24日，距今相隔1400天。

費城人隊今天採用牛棚車輪戰，設定狂威要投到4、5局，只不過由史特姆（Matt Strahm）擔任假先發，而史特姆今天投2局丟掉2分後，才由狂威接手。

狂威剛登板就被連敲2安，其中馬提（Ketel Marte）的一支三壘打，因而丟掉1分，只不過接下來很快回穩，連抓3個出局數，包括2次三振，讓馬提停在三壘。

4局上狂威又是開局被台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）敲出二壘打，不過後續抓到3個出局數中只再出現1次四壞保送，依舊沒讓人得分。

接下來5局上狂威僅被敲1支安打，6、7局更是接連投出三上三下，從5局起算連續解決8人次，加上7局下費城人隊攻下2分，退場時雙方平手。

只不過8局上響尾蛇隊靠著二壘打、捕逸、保送，無人出局攻佔一三壘，卡洛爾的適時安打敲回1分超前比數，而費城人隊在接下來2個半局未能得分，就以1分差輸球。

狂威今年球季先與道奇隊簽下小聯盟合約，並在先發戰力空窗期於本月18日升上大聯盟，繳出中繼4局失2分的成績，然而受限下放權，道奇隊將他放進指定讓渡名單，結果被同樣欠缺投手的費城人隊帶走。

費城人 大聯盟

延伸閱讀

MLB／守護者新秀敲安害死一隻鳥 發文向動保團體致歉

MLB／被藤浪晉太郎速球砸中 J-Rod質問捕手：他故意的？

MLB／張育成25日開始復健賽 歸隊日程可望提前到6月初

MLB／前猿隊洋投狂威24日戰響尾蛇 接在「假先發」後登板

相關新聞

MLB／張育成有點痠痛 首場復健賽日期延後

紅襪隊旅美台將張育成原本排定明天進行首場復健賽，不過球迷期盼他歸隊的心情可能要再稍後，根據美國媒體「Masslive」報...

MLB／天使13連戰大谷翔平不想休 教頭：他很誠實

天使隊今年17連戰的地獄賽程中，大谷翔平完全沒休息，如今13連戰打到第12場，大谷也想打好打滿，天使隊總教練尼文（Phi...

MLB／小葛雷諾領藍鳥狂攻20分KO光芒 失分一半是2野手丟的

藍鳥隊作客佛州坦帕灣，今天對光芒隊4連戰第2戰火力超猛，全場狂揮27支安打，上場12名打者棒棒開花，小葛雷諾（Vladi...

MiLB／隊友鄭宗哲繳雙安支援 陳柏毓5局失1分奪本季首勝

美職小聯盟海盜隊高階1A的陳柏毓今天先發主投5局失掉1分，送出6次三振，最終拿下本季首勝；同場陳柏毓的隊友鄭宗哲則是敲出...

MLB／開季4轟比經典賽5轟還少 透納自責：我爛很久了

作為費城人的家，市民銀行球場竟響起了對自家球星透納（Trea Turner）的噓聲，原因無他，正是因為連本人都蒙羞、自嘲「爛透了」的打擊表現。 Trea Turner hearing some bo

MLB／松鼠在外野圍牆上奔跑後完美落地 洋基球迷反應超浮誇

松鼠闖進大聯盟球場時有所聞，不過今天洋基主場出現一隻松鼠在外野圍牆上奔跑，最後還華麗落地，讓一旁球迷看得目瞪口呆。 這不是第一次有松鼠闖進場內，去年小熊和海盜隊的比賽中，1隻松鼠在外野狂奔，比賽

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦