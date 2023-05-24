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MLB／前猿隊狂威5局失1分 相隔1400天繳真先發級好投
去年還效力中職樂天桃猿隊的洋投狂威（Dylan Covey），今年重返大聯盟，還在今天對響尾蛇隊投出5局失1分的成績，接在「假先發」後面，有著真先發等級的好表現，降低失分幫助費城人隊從落後到追平，只不過最終仍以3：4輸球。
狂威5局被敲5支安打掉1分，另有6次三振，無關勝負，5局是一名先發投手是否能取得勝投資格的標準，而狂威生涯上一次在大聯盟投滿5局已經是2019年7月24日，距今相隔1400天。
費城人隊今天採用牛棚車輪戰，設定狂威要投到4、5局，只不過由史特姆（Matt Strahm）擔任假先發，而史特姆今天投2局丟掉2分後，才由狂威接手。
狂威剛登板就被連敲2安，其中馬提（Ketel Marte）的一支三壘打，因而丟掉1分，只不過接下來很快回穩，連抓3個出局數，包括2次三振，讓馬提停在三壘。
4局上狂威又是開局被台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）敲出二壘打，不過後續抓到3個出局數中只再出現1次四壞保送，依舊沒讓人得分。
接下來5局上狂威僅被敲1支安打，6、7局更是接連投出三上三下，從5局起算連續解決8人次，加上7局下費城人隊攻下2分，退場時雙方平手。
只不過8局上響尾蛇隊靠著二壘打、捕逸、保送，無人出局攻佔一三壘，卡洛爾的適時安打敲回1分超前比數，而費城人隊在接下來2個半局未能得分，就以1分差輸球。
狂威今年球季先與道奇隊簽下小聯盟合約，並在先發戰力空窗期於本月18日升上大聯盟，繳出中繼4局失2分的成績，然而受限下放權，道奇隊將他放進指定讓渡名單，結果被同樣欠缺投手的費城人隊帶走。
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