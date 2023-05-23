MLB／守護者新秀敲安害死一隻鳥 發文向動保團體致歉
上周響尾蛇王牌投手賈倫（Zac Gallen）在外野區熱身，傳球砸死剛好飛過的鳥。今天又有鳥在球場死亡，守護者菜鳥布瑞南（Will Brennan）2局下敲出安打，球卻意外打中無辜的小鳥。
守護者今天在主場迎戰白襪，2局下布瑞南鎖定一顆93英里直球，打出游擊方向強勁滾地安打，據大聯盟官網數據，這球擊球初速高達100.1英里。
布瑞南上壘後露出尷尬笑容，並雙手抱頭，因為他知道自己打中一隻鳥。裁判也暫停比賽，工作人員清理屍體後，再重新比賽。
Guardians Will Brennan appears to have killed a bird sitting on the infield grass on a base hit, tough week for baseball and our winged friends pic.twitter.com/Oj8FA66T9i— CJ Fogler account may or may not be notable (@cjzero) 2023年5月22日
有動保人士對此不滿，但布瑞南賽後發文道歉，並標記動物善待組織PETA的官方帳號，「我真的對PETA和鳥類愛好者們很抱歉，一個不幸的意外。」
How many birds have to die before they ban the game of baseball? Enough is enough. pic.twitter.com/PqarMVDG5X— Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) May 22, 2023
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