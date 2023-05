MLB／守護者新秀敲安害死一隻鳥 發文向動保團體致歉

上周響尾蛇王牌投手賈倫(Zac Gallen)在外野區熱身,傳球砸死剛好飛過的鳥。今天又有鳥在球場死亡,守護者菜鳥布瑞南(Will Brennan)2局下敲出安打,球卻意外打中無辜的小鳥。

守護者今天在主場迎戰白襪,2局下布瑞南鎖定一顆93英里直球,打出游擊方向強勁滾地安打,據大聯盟官網數據,這球擊球初速高達100.1英里。

布瑞南上壘後露出尷尬笑容,並雙手抱頭,因為他知道自己打中一隻鳥。裁判也暫停比賽,工作人員清理屍體後,再重新比賽。

Guardians Will Brennan appears to have killed a bird sitting on the infield grass on a base hit, tough week for baseball and our winged friends pic.twitter.com/Oj8FA66T9i

有動保人士對此不滿,但布瑞南賽後發文道歉,並標記動物善待組織PETA的官方帳號,「我真的對PETA和鳥類愛好者們很抱歉,一個不幸的意外。」

How many birds have to die before they ban the game of baseball? Enough is enough. pic.twitter.com/PqarMVDG5X