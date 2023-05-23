MLB／張育成25日開始復健賽 歸隊日程可望提前到6月初

台將張育成的復健進度持續傳來好消息，紅襪隊教頭柯拉（Alex Cora）今天表示，張育成預計周四就能展開復健賽，紅襪官網推估他的大聯盟歸期落在6月2日。

張育成4月底因為左手鉤狀骨折動刀，當時評估恢復期6周，官網定期更新傷情進度，對張育成的推估歸期一直都是寫著「6月中」，但隨著他即將展開復健賽，時程已經悄悄提前。

柯拉今天更新張育成、阿洛尤（Christian Arroyo）的復原進度，兩人將分別在台灣時間周四、周六開始復健賽，他表示，「每件事都進展順利，現在只是要確定我們的方向正確，而這些對我來說都是好消息，特別是張育成。」

張育成復健賽首戰將先擔任指定打擊，再視狀況開始負擔守備，紅襪2A明天起將是主場6連戰，張育成預計會分發到此出賽。