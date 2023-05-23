MLB／張育成後天打復健賽 教頭柯拉：對他特別是好消息
效力紅襪隊的旅美好手張育成上月底接受左手鉤狀骨骨折手術，目前恢復進度不錯，據當地媒體MassLive報導，他可能在台灣時間25日參加復健賽。
張育成4月25日面對金鶯比賽中揮了一次空棒，造成左手腕鉤狀骨骨折，動完手術後預計缺席6周。該報導指出，張育成復原狀況良好，一周多前恢復棒球活動，有望相隔1個多月重新回到賽場，如果他復健順利，最快5月底可回歸。
紅襪教頭柯拉（Alex Cora）也透露一切都很順利，「我們走在正確的軌道上，所以這些都是好消息，尤其對張育成來說更是。」
值得一提的是，紅襪官網今天更新傷兵進度，張育成目前進展順利，可能在25日展開小聯盟復健賽，有可能在6月2日歸隊。
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