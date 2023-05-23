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MLB／1歲半兒會喊「Ohtani」嚇到 柯瑞亞想打全壘打
大谷翔平的魅力真的無遠弗屆，雙城隊球星柯瑞亞（Carlos Correa）昨天面對他敲出二壘打、帶有1分打點，賽後分享一件事趣事，「我兒子會說『Ohtani』，他現在17個月大。」
柯瑞亞透露，禮拜天的比賽結束後，他回到球隊下榻飯店，結果聽到兒子Kylo會喊大谷的名字，「我猜是我太太在教他誰是最厲害的選手，所以提到大谷吧！」
柯瑞亞嚇了一跳，這也讓他有了一個目標，「我想從大谷手中打出全壘打，這樣我就能告訴Kylo，老爸可是從史上最棒球員手中敲出全壘打。」
昨天未能完成心願、「只」敲出二壘打，柯瑞亞也讚面對大谷真的不好打，「他的球質真的很棒，你必須非常費力，才能想辦法在面對他的打席中有好的結果。」
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