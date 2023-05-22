MLB／克蕭繳本季最慘一戰 道奇教頭：心理影響身體
道奇強投克蕭（Clayton Kershaw）今作客紅雀主場，先發3.2局失4分，創個人本季最短投球局數，道奇終場以5：10輸球，克蕭吞下本季第3敗。
克蕭開季首月5勝1敗，防禦率僅1.89，不過5月目前先發4場比賽，僅1場投滿7局。他今天主投3.2局就飆出6次三振，但投出3次保送、被敲5安，共失掉4分，賽後防禦率升到2.98。
克蕭母親不久前剛過世，不過克蕭仍留在球隊先發輪值。道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）賽後表示，克蕭接下來會離隊處理母親後事，不過周日面對光芒預計仍會先發。羅伯茲表示克蕭沒有傷勢，但母親過世可能還是影響到表現，「雖然他可能不想承認，但有時心理會影響身體。」
克蕭則表示沒特別的問題，單純是自己投得不好，「我想投一定的局數，這令人太失望了，我感覺讓隊友們失望，尤其是牛棚。」
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