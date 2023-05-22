MiLB／陳聖平單場雙安還敲致勝轟 鄭宗哲繳猛打賞

旅美響尾蛇隊高階1A野手陳聖平今天單場2安2打點，9局敲出致勝轟幫助球隊搶勝，個人本季第2轟出爐；海盜隊高階1A野手鄭宗哲維持好手感，單場3安、連5場出賽敲安。

美國職棒小聯盟高階1A賽事亞利桑那響尾蛇隊今天與舊金山巨人隊交手，響尾蛇隊台灣野手陳聖平先發打7棒、守二壘。

陳聖平2局上敲出投手方向安打，4局上敲出一壘方向滾地球出局，7局上敲出中外野方向飛球出局，9局上球隊4比5落後，2人出局、壘上有人時，陳聖平開轟，敲出超前比數2分砲，幫助球隊以6比5拿勝。

陳聖平今天總計4打數敲出2支安打，個人本季第2轟出爐，貢獻2分打點、有2得分，賽後防禦率2成09。

匹茲堡海盜隊高階1A今天與休斯頓太空人隊交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打1、守游擊，鄭宗哲1局上吞下三振，3局上球隊1比2平手時，鄭宗哲敲出安打、送回球隊追平分。

鄭宗哲5局上敲出中外野方向飛球出局，7局上敲出左外野方向安打、替球隊開啟攻勢，海盜隊單局攻下5分。

鄭宗哲8局上敲出個人單場第3安，今天單場5打數敲出3支安打，貢獻1分打點、有2得分，賽後打擊率2成82；海盜隊比賽後半段追分不及，以9比10吞敗。