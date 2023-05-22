快訊

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

直播／吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中提告求償1000萬

5億高中生案／檢5小時訊問請回 配偶遭問「你愛他嗎？」不發一語

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／好友「致敬」招牌手勢 阿羅薩雷納建議他去轟別隊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
亞當斯（Willy Adames）對前東家開轟後向人在左外野的阿羅薩雷納（Randy Arozarena）擺出招牌動作。 路透社
亞當斯（Willy Adames）對前東家開轟後向人在左外野的阿羅薩雷納（Randy Arozarena）擺出招牌動作。 路透社

兩年前的今天，亞當斯（Willy Adames）從光芒被交易到釀酒人隊，今天面對光芒出賽，適逢交易兩周年，亞當斯敲出陽春砲，在繞壘後望向前隊友、此役鎮守左外野的阿羅薩雷納（Randy Arozarena），比出他的招牌開轟慶祝手勢，系列賽前的喊話說到做到。

兩軍在比賽前段以全壘打互轟，先是亞當斯在2局上敲出陽春砲，泰雷茲（Rowdy Tellez）4局上炸裂兩分砲，助釀酒人取得3：0領先；光芒也用全壘打還擊，4局下洛伊（Josh Lowe）掃出追平三分砲，此役的致勝安打是5局上康崔拉斯（William Contreras）的兩分砲。

亞當斯這一轟，在繞完4個壘包後，視線望向左外野，確認阿羅薩雷納也在看著自己，馬上就將雙手交叉胸前，模仿他的招牌動作，阿羅薩雷納則是露出會心一笑。

此舉不是亞當斯突如其來的「致敬」，他說：「來到這裡出賽的第一天，我就跟他說如果我敲全壘打，我會學他的動作，我那時看向他，發現他也在等著看我做。」

阿羅薩雷納表示，亞當斯今天也說了一樣的話，「我是不相信啦！但顯然他今天確實辦到了。」儘管自己看到時笑了，但他強調只是淺淺的一笑，「我的意思是，這一轟其實對我們不是好事，因為我們最後輸了，我是覺得他對其他隊開轟時再做這個動作會比較好。」

亞當斯 阿羅薩雷納 光芒 釀酒人

延伸閱讀

MLB／中止連4戰挨轟 大谷翔平6局失1分飆9K、無關勝敗

MLB／不死鳥再現？紅雀近13戰狂掃10勝擺脫分區爐主身分

MLB／大谷第11轟出爐 天使失誤釀成雙城「少棒全壘打」

MLB／癌童為比切特加油 小葛雷諾注意到了暖心送球棒

相關新聞

MLB／中止連4戰挨轟 大谷翔平6局失1分飆9K、無關勝敗

一掃前次登板挨3轟，大谷翔平今天回歸水準，先發6局僅失1分，送出9次三振，然而退場時天使處於1：1平手，大谷以無關勝敗收...

MLB／克蕭繳本季最慘一戰 道奇教頭：心理影響身體

道奇強投克蕭（Clayton Kershaw）今作客紅雀主場，先發3.2局失4分，創個人本季最短投球局數，道奇終場以5：10輸球，克蕭吞下本季第3敗。 克蕭開季首月5勝1敗，防禦率僅1.89，不

MLB／韋蘭德8局好投力壓守護者畢柏 合寫本季首見記錄

大都會塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）上一戰遭主場球迷噓聲伺候，今天在主場面對守護者，主投8局僅失1分，幫助球隊以2：1險勝，收下個人本季第2勝。 韋蘭德首局被拉米瑞茲（Jos

MiLB／陳聖平單場雙安還敲致勝轟 鄭宗哲繳猛打賞

旅美響尾蛇隊高階1A野手陳聖平今天單場2安2打點，9局敲出致勝轟幫助球隊搶勝，個人本季第2轟出爐；海盜隊高階1A野手鄭宗...

MLB／看到大谷開場就保送 天使教頭尼文開玩笑說穩了

大谷翔平一開賽就保送首位打者，天使隊教頭尼文（Phil Nevin）開玩笑說今天穩了，他的預感成真，大谷最終投6局僅失1...

MLB／家有大谷鐵粉 柯瑞亞敲二壘打感覺要被妹妹討厭了

天使今天以4：2擊敗雙城隊，大谷翔平先發6局失1分、無關勝敗，所失分數栽在柯瑞亞（Carlos Correa）的二壘打，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦