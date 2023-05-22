MLB／好友「致敬」招牌手勢 阿羅薩雷納建議他去轟別隊

兩年前的今天，亞當斯（Willy Adames）從光芒被交易到釀酒人隊，今天面對光芒出賽，適逢交易兩周年，亞當斯敲出陽春砲，在繞壘後望向前隊友、此役鎮守左外野的阿羅薩雷納（Randy Arozarena），比出他的招牌開轟慶祝手勢，系列賽前的喊話說到做到。

兩軍在比賽前段以全壘打互轟，先是亞當斯在2局上敲出陽春砲，泰雷茲（Rowdy Tellez）4局上炸裂兩分砲，助釀酒人取得3：0領先；光芒也用全壘打還擊，4局下洛伊（Josh Lowe）掃出追平三分砲，此役的致勝安打是5局上康崔拉斯（William Contreras）的兩分砲。

亞當斯這一轟，在繞完4個壘包後，視線望向左外野，確認阿羅薩雷納也在看著自己，馬上就將雙手交叉胸前，模仿他的招牌動作，阿羅薩雷納則是露出會心一笑。

此舉不是亞當斯突如其來的「致敬」，他說：「來到這裡出賽的第一天，我就跟他說如果我敲全壘打，我會學他的動作，我那時看向他，發現他也在等著看我做。」

阿羅薩雷納表示，亞當斯今天也說了一樣的話，「我是不相信啦！但顯然他今天確實辦到了。」儘管自己看到時笑了，但他強調只是淺淺的一笑，「我的意思是，這一轟其實對我們不是好事，因為我們最後輸了，我是覺得他對其他隊開轟時再做這個動作會比較好。」