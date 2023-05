MLB／不死鳥再現？紅雀近13戰狂掃10勝擺脫分區爐主身分

紅雀本季戰績令人大失所望,開季前兩個月長期位居分區墊底,更在月初吞下一波8連敗,但近期狀況回穩,戰績急起直追,今天靠著高曼(Nolan Gorman)8局致勝超前轟以6:5擊敗國西王者道奇,近13場比賽奪下10勝,展現「不死鳥」本色,藉由今大的勝利,戰績超越紅人,不再是國聯中區爐主。

紅雀今年的團隊打擊並不差,在全聯盟可以排到第六名,但一直以來引以為傲的投手群卻是老的老、傷的傷,先發輪值防禦率最低的是蒙哥馬利(Jordan Montgomery)的4.21,也讓紅雀打得相當吃力。但近期頗有回溫趨勢,已連續拿下三個系列賽勝利,今天藉著高曼本季第13發全壘打打敗道奇後,系列賽也立於不敗之地。

.@NolanGorman with a HUGE homer on the one-year anniversary of his callup! pic.twitter.com/WWhVWCAqWm