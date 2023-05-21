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MLB／安打王羅斯在看 洋基賈吉單場4安猛打紅人
洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天敲出本季首場4安打比賽，其中包括10局上超前比分的關鍵安打，率領洋基以7：4贏球，原因竟與羅斯（Pete Rose）有關，賈吉說：「安打王在場，一定要多敲幾安。」
賈吉今天5打席全上壘，敲出4支安打外還有1次四壞保送，這4安打中，3局上的安打幫助洋基扳平為1：1，5局上的1分打點二壘打則是幫助球隊追到3：4，洋基也在該局追平，打進延長賽，10局上賈吉敲出全隊第5分、個人單場第3分打點，就此贏球。
以4256支安打保有大聯盟安打紀錄的紅人隊傳奇球星羅斯，今天在紅人主場本壘後方見證此役，賈吉賽後表示：「安打王在場，你一定要多敲幾支安打，而我們的打線從上到下都做到了。」
賈吉更特別點名今天4打數2安打的菜鳥捕手羅特威特（Ben Rortvedt），「今天是他生涯首戰，很開心看到他敲出2支安打，蹲捕的表現也很重要。」
洋基隊目前28勝20敗位居美聯東區第三，近期13戰10勝讓他們重回競爭行列，不過賈吉認為還有長路要走，「還沒有確保龍頭，但這段時間很開心看到大家展現有競爭力的打席，重點不是有沒有打下大局，而是不讓投手好過。」
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