快訊

「質子治療之父」洪志宏罕病離世 遺孀：兩周內就無法記憶女兒名

新竹縣上演水豚君脫逃記！一隻要價20萬 飼主身分曝光：家還有羊駝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／與大谷10分鐘的聊天是祕密 前田健太：不告訴你～

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。美聯社
大谷翔平。美聯社

大谷翔平將在明天再次開啟「雙刀」，面對雙城隊，爭取本季第6勝，今天與前田健太的碰面先吸引日本媒體視線，至於聊了什麼？前田說：「祕密，是也沒那麼神祕啦，但是我不能說。」

兩人今天賽前在左外野的碰面聊得愉快，大谷露出孩子般的笑容、笑到顴骨炸裂，也有比畫手肘的動作，隨後前田進入牛棚，大谷則先傳接，待前田的練投結束後，大谷緊接著進入牛棚。

前田本季先發4場吞下0勝4敗、防禦率9.00，4月底因右三頭肌拉傷進入傷兵名單，今天久違進牛棚練投，他表示，是因為有些東西想要調整，現在的投球感覺也已經比進傷兵名單前好很多。

兩人都是TJ手術過來人，前田透露，與大谷的對話內容包括手術後的手肘狀況，「聊了滿多，但我不能說。」他也提到，「聽了滿多關於TJ手術的建議，不只是從大谷那裡，也有請教達比修前輩和隊友，都會作為參考。」

大谷今天擔任先發第3棒、指定打擊，明天則將投球出賽，他過去對雙城先發2場，拿下1勝0敗、防禦率2.38。

前田健太（左）。法新社
前田健太（左）。法新社

牛棚 雙城 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／輸給大谷的腳程 金鶯教頭認證：這球怎樣都跑不贏

MLB／大谷第10轟！5季轟到雙位數排名日本第2、亞洲第3

MLB／大谷與傳奇「鐵人」碰頭 小瑞普肯：他是棒球界典範

MLB／教頭看出他的揮棒有火氣 翔平認知是分數是大谷掉的

相關新聞

MLB／大谷第11轟出爐 天使失誤釀成雙城「少棒全壘打」

擔任先發投手前一天，大谷翔平以全壘打先跟雙城隊打招呼，今天在第6局敲出陽春砲，本季第11轟出爐。然而天使隊守備出錯，讓雙...

MLB／達比修為紅襪「日本團」送便當 吉田正尚當面道謝

紅襪隊本周末作客教士隊沛可球場（Petco Park），吉田正尚昨天賽前收到來自大前輩達比修有準備的便當，表達想要當面感...

MLB／與大谷10分鐘的聊天是祕密 前田健太：不告訴你～

大谷翔平將在明天再次開啟「雙刀」，面對雙城隊，爭取本季第6勝，今天與前田健太的碰面先吸引日本媒體視線，至於聊了什麼？前田...

MLB／癌童為比切特加油 小葛雷諾注意到了暖心送球棒

藍鳥隊今天雖以5：6惜敗金鶯隊，然而至少有一位球迷是開心回家，藍鳥當家球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero ...

MLB／安打王羅斯在看 洋基賈吉單場4安猛打紅人

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天敲出本季首場4安打比賽，其中包括10局上超前比分的關鍵安打，率領洋基以7...

MLB／忘了已「走秀」1次 藍鳥教頭失誤被迫提早換投

藍鳥隊今天打到延長10局以5：6輸給金鶯隊，總教練史奈德（John Schneider）賽後第一句話就是：「是我搞砸了」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦