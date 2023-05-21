MLB／與大谷10分鐘的聊天是祕密 前田健太：不告訴你～

大谷翔平將在明天再次開啟「雙刀」，面對雙城隊，爭取本季第6勝，今天與前田健太的碰面先吸引日本媒體視線，至於聊了什麼？前田說：「祕密，是也沒那麼神祕啦，但是我不能說。」

兩人今天賽前在左外野的碰面聊得愉快，大谷露出孩子般的笑容、笑到顴骨炸裂，也有比畫手肘的動作，隨後前田進入牛棚，大谷則先傳接，待前田的練投結束後，大谷緊接著進入牛棚。

前田本季先發4場吞下0勝4敗、防禦率9.00，4月底因右三頭肌拉傷進入傷兵名單，今天久違進牛棚練投，他表示，是因為有些東西想要調整，現在的投球感覺也已經比進傷兵名單前好很多。

兩人都是TJ手術過來人，前田透露，與大谷的對話內容包括手術後的手肘狀況，「聊了滿多，但我不能說。」他也提到，「聽了滿多關於TJ手術的建議，不只是從大谷那裡，也有請教達比修前輩和隊友，都會作為參考。」

大谷今天擔任先發第3棒、指定打擊，明天則將投球出賽，他過去對雙城先發2場，拿下1勝0敗、防禦率2.38。