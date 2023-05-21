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MLB／達比修為紅襪「日本團」送便當 吉田正尚當面道謝
紅襪隊本周末作客教士隊沛可球場（Petco Park），吉田正尚昨天賽前收到來自大前輩達比修有準備的便當，表達想要當面感謝，日本媒體今天捕捉到兩人碰面，一聊就是20分鐘。
兩軍的3連戰從昨天展開，吉田昨天賽前向日本媒體透露，達比修準備了便當，給紅襪陣中的所有日本人，包括自己及職員，由於練球時間沒搭上，還沒機會見到他本人，「希望明天可以當面和他說謝謝」。日本媒體也提到，達比修經常會替來到沛可球場出賽的日本選手準備便當。
今天賽前練球時，就見吉田、達比修走向彼此，握手致意、拍拍彼此的背後開始聊了起來，暢聊20分鐘才告別。
3連戰展開的前一天、18日是休兵日，紅襪抵達聖地牙哥後，吉田也把握機會探訪這座城市，上街走了超過10公里，他對此笑答：「一直待在飯店裡也不太好」。
#ダルビッシュ有 投手と #吉田正尚 選手は再会し、握手🤝😊😉— 山田結軌⚾️ｻﾝｽﾎﾟMLB記者🇺🇸野球大好き😍 (@YamadaSANSPO) May 20, 2023
ふたりともうれしそう😊
ちなみに本日もダルビッシュ投手からお弁当の差し入れがあるそうです🍱🍙😋@faridyu @BH_MASATAKA34 pic.twitter.com/dZt6RQYaDV
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