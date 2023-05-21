MLB／達比修為紅襪「日本團」送便當 吉田正尚當面道謝

紅襪隊本周末作客教士隊沛可球場（Petco Park），吉田正尚昨天賽前收到來自大前輩達比修有準備的便當，表達想要當面感謝，日本媒體今天捕捉到兩人碰面，一聊就是20分鐘。

兩軍的3連戰從昨天展開，吉田昨天賽前向日本媒體透露，達比修準備了便當，給紅襪陣中的所有日本人，包括自己及職員，由於練球時間沒搭上，還沒機會見到他本人，「希望明天可以當面和他說謝謝」。日本媒體也提到，達比修經常會替來到沛可球場出賽的日本選手準備便當。

今天賽前練球時，就見吉田、達比修走向彼此，握手致意、拍拍彼此的背後開始聊了起來，暢聊20分鐘才告別。

3連戰展開的前一天、18日是休兵日，紅襪抵達聖地牙哥後，吉田也把握機會探訪這座城市，上街走了超過10公里，他對此笑答：「一直待在飯店裡也不太好」。