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MLB／洋基先發「黑手」洗手後續投 紅人教頭抗議被趕出場

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基先發施密特今天差點被誤認使用外部物質。 法新社
洋基先發施密特今天差點被誤認使用外部物質。 法新社

洋基賈吉（Aaron Judge）今天對敲出近7戰第7轟，不過話題全在被懷疑使用外部物質的先發投手施密特（Clarke Schmidt）身上，好在裁判確認沒問題請他去洗手後續投，此決定卻惹怒了紅人教頭貝爾（David Bell），下場就是被趕出場。

施密特今日前4局只被打3安無失分，而洋基首局就靠賈吉的陽春砲先馳得點，這是他近7戰第7轟，其中包含2場雙響。5局下裁判上前檢查施密特，一度懷疑他使用外部物質，最後確認黑色物質只是手套的毛屑，請他洗完手後再續投。

躲過一劫的施密特賽後還原過程，「當下是三壘審要求檢查，也確認我的手非常乾淨，只有手腕被手套覆蓋處有些許黑色毛屑。」

「事實上我的手只有汗水與松香水，毛屑是因為我使用黑色手套的關係」，不過施密特也了解聯盟現在對外部物質非常敏感，加上隊友赫曼才剛因此被禁賽，自己遇到這種事也難免緊張，他說：「你不會想因此退場，當下確實心跳加速，不過我完全沒問題，也沒甚麼好隱藏的。」

總教練布恩賽後說施密特全身而退讓他鬆了口氣，因為球隊輪值禁不起再少一名先發，好在裁判確認黑色物質是來自他的手套，所以只是請他去洗手，不過「你不會想知道我當時在想甚麼的」。

然而裁判讓施密特續投的決定倒是惹怒了紅人教頭貝爾，持續爭論後被趕出場，賽後他也拒絕發表評論，「我認為大家都很清楚發生了甚麼事，但我不想追究了，說太多對我沒有好處，真相為何大家心知肚明。」

主審賽後則為施密特背書，「他的手只有手套的毛屑，請他洗完手就乾淨了，而且一點也不黏，絕對沒使用外部物質，但貝爾對我們沒驅逐他很不爽，就算我解釋後仍不聽持續碎念，我別無選擇只能請他出場。」

不過弔詭的是施密特在洗手前的前四局，曲球與橫掃球超過3000RPM轉速或球速更快的比例，相較前三次先發確實大幅增加，或許紅人教頭抗議前真的掌握了這個數據。

裁判

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