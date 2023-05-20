MLB／馬恰多難逃傷兵名單 教士輸紅襪又被主場球迷噓爆

前役在主場被球迷噓爆後，教士依然沒有起色，今天又在主場以1：6輸給紅襪苦吞3連敗，更糟的是日前被觸身球砸到左手掌、確認有輕微骨折的主砲馬恰多（Manny Machado），今日確定被放入傷兵名單，他也喊「這真的糟透了」。

馬恰多是在15日被觸身球擊中左手掌，初步X光檢查無大礙，但痠痛與腫脹未消讓他連休3場，日前再進行MRI檢測後確認為輕微骨折，只好認命進入10天傷兵名單，最快要月底才能回歸。

「雖然他情況好多了，但我們不認為馬恰多本周能上場打球，所以還是決定放他進傷兵名單，加上可以回溯3天，預期他最快能在月底作客洋基時復出」，教頭梅爾文（Bob Melvin）賽前解釋原因，他也強調球團不會操之過急，儘管馬恰多是個鬥士，很能忍著疼痛打球，「你們去年都見識過了，但我們還是要以防萬一，希望月底到紐約時他就能100%恢復健康」。

紅襪狄佛斯今日單場雙響砲。 路透社

這對教士打線無疑是重大損失，今日對戰紅襪又被狄佛斯（Rafael Devers）的雙轟擊垮，包含第三局的三分砲，被攻下5分大局，最終以1：6輸球，只靠塔提斯（Fernando Tatis Jr.）本季第6轟攻下唯一1分，也連兩場於賽後被主場球迷狂噓。目前教士戰績下滑到20勝25敗，低於5成勝率5場，距離國聯西區龍頭道奇也拉大至8.5場。

THE RAFAEL DEVERS GAME!

pic.twitter.com/k4iPRRbRB2 — Boston Strong (@BostonStrong_34) 2023年5月20日

值得一提的是去年還在紅襪的游擊手波賈茲（Xander Bogaerts），轉戰教士後首次面對前東家，賽前也與老隊友相見歡，還透露要狄佛斯不准打全壘打，「因為他是很危險的打者」，沒想到好友用雙轟證明了他的說法。

至於紅襪另一亮點則是先發投手帕克斯頓（James Paxton），這是他去年因傷整季報銷後，本季復出的第二場就繳出6局失1分的優質先發，賽後也說：「感覺很棒，能夠再次用投球為球隊做出貢獻。」這也是他自2020年8月16日後再次拿到勝投，有趣的是當時他是穿洋基隊球衣、對現在的東家紅襪贏球。