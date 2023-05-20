聽新聞
test
0:00 / 0:00
MiLB／鄭宗哲敲滿貫砲本季第6轟 潘文輝後援奪旅美生涯首勝
旅美海盜隊高階1A野手鄭宗哲本季第6轟出爐，今天7局敲出扳平比數滿貫砲、維持好手感；費城人隊1A投手潘文輝今天後援登板，投3局失2分，拿下個人旅美生涯首勝。
美國職棒小聯盟賽事高階1A匹茲堡海盜隊今天與休斯頓太空人隊交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打1棒、守游擊。
鄭宗哲1局上、3局上都吞下三振，6局上敲出一壘方向滾地球出局，兩隊6局打完，海盜隊1比6落後，海盜隊7局上先靠著2安、1保送追回1分，接著又選到保送攻佔滿壘，鄭宗哲開轟，滿貫砲幫助球隊一棒扳平比數。
海盜隊牛棚沒能穩守，8局下失掉3分，鄭宗哲9局上敲出右外野方向飛球出局，海盜9局上靠著安打、暴投、保送、失誤追回1分，追分不及以7比9吞敗。
鄭宗哲今天總計5打數敲出1支滿貫砲，貢獻4分打點，也吞下2次三振，近4場出賽都有安打，賽後打擊率2成69。
費城人隊1A今天與海盜隊1A交手，兩隊5局打完費城人隊0比1落後，費城人隊6局上換上台灣投手潘文輝登板後援，潘文輝單局投出2次四壞保送，但力守不失分。
潘文輝7局上續投有狀況，接連被敲2支安打、投手犯規讓對手攻佔二、三壘，1人出局後被敲出滾地球球失掉1分，再被敲出安打再掉1分，但及時止血、沒有擴大失分危機。
隊友火力支援，費城人隊6局下單局5支安打，一口氣攻下4分、超前比數，8局下再追加1分，費城人隊終場以5比3拿勝。
潘文輝今天總計用58球後援投3局，被敲出3支安打，投出2次三振，失掉2分責失分，最快球速157公里，拿下個人旅美生涯首勝，賽後防禦率1.35。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言